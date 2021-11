El Real Madrid apuesta por Weplan para visualizar el nuevo Estadio Santiago Bernabéu Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET) Weplan, antes 24studio, está trabajando en la recreación del nuevo Estadio Santiago Bernabéu, proyectando una visualización fidedigna del proyecto más ambicioso del club blanco La materialización del nuevo templo del madridismo avanza y Weplan, una de las agencias de marketing inmobiliario españolas con mayor repercusión internacional, está realizando la recreación hiperrealista del proyecto. El nuevo Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en mucho más que un histórico campo de fútbol; será un colosal centro multiusos, abierto todos los días del año con actividades tanto deportivas como extradeportivas.

Weplan encaró el reto logrando un ejemplo de visualización arquitectónica envidiable, desarrollando desde el storytelling hasta la adaptación del modelado del Santiago Bernabéu. El resultado del proyecto fue la consolidación del modelo 3D más avanzado del estadio hasta el momento.

Se han utilizado diferentes técnicas de visualización para recrear esta realidad arquitectónica. Estas técnicas son cada día más habituales debido a su realismo: se podría afirmar que la visualización arquitectónica juega un papel indispensable en el presente y será indiscutiblemente la mejor manera de representar proyectos urbanísticos en el futuro.

Weplan y su equipo de profesionales crearon imágenes fotorealistas de interiores, exteriores, palcos, bowl, terreno de juego, etc., además de utilizar planos aéreos e integraciones con fotos reales. Estas representaciones contribuyen a imaginar cómo serán las diferentes zonas del estadio además de su relación con el entorno urbano. De estas recreaciones destacan sobre todo las visualizaciones del espacio interior del estadio, que gracias al planteamiento realizado junto al Real Madrid y L35 Arquitectos han conseguido plasmar el atractivo y la belleza de la zona más exclusiva del complejo.

Por otro lado, también se ha creado contenido 360º para mostrar desde todos los ángulos posibles y con diferentes perspectivas los rincones más exclusivos del templo madridista. Gracias a ello, se consigue crear una sensación de profundidad y realismo desde diferentes perspectivas (a diferencia de las fotografías convencionales), dando la oportunidad de detallar al máximo todos los rincones del estadio.

Asimismo, fueron creados varios videos promocionales con estas técnicas: unos relativos al estadio y el entorno -con imágenes del estadio conviviendo en su localización y con la peculiaridad de no haber utilizado ningún equipo de drones-, y otros donde se puede apreciar la transformación que está teniendo el estadio en el interior. En los videos relativos al interior se encuentra la novedad más sorprendente propuesta por el club blanco: el césped retráctil. Gracias a esta obra de ingeniería, el nuevo Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en mucho más que un estadio de fútbol.

La sinergia de este proyecto entre el Real Madrid C.F y Weplan comenzó hace algo más de dos años. Se partió de un modelo de trabajo en 3D con metodologías para la generación y gestión de datos, utilizando para ello un modelo digital compartido entre distintos actores que forman parte del diseño y ejecución del nuevo Estadio Santiago Bernabéu.

Con esta metodología, se ha conseguido el ensamblaje de más de 2TB de información 3D de elementos realizados por diferentes equipos y disciplinas, para crear la visualización del complejo deportivo.

Definitivamente Weplan ha demostrado su capacidad de desarrollo y ejecución asumiendo un proyecto de dimensiones colosales como este, con una inmejorable calidad hiperrealista en visualización. La colaboración conjunta de arquitectos, interioristas, diseñadores gráficos, técnicos audiovisuales, expertos en 3D y Realidad Virtual, consolida a la agencia como una de las empresas tecnológicas más vanguardistas del mundo en su sector.

El final de las obras está previsto para el año 2023, pero sin duda gracias a la visualización arquitectónica creada por Weplan los madridistas han podido deleitarse en primicia con la imagen del nuevo moderno y elegante Estadio Santiago Bernabéu.

