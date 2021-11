Agatha Ruiz de la Prada diseña y se convierte en anfitriona de un colorido apartamento en Airbnb Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:32 h (CET) Los amantes de la moda, el diseño, el arte y el color tendrán la oportunidad única de alojarse dos noches en una estancia en Madrid diseñada en exclusiva por la diseñadora más llamativa de España ¡Ya está aquí la reina del color! Agatha Ruiz de la Prada, icónica diseñadora española, lo agathiza todo allá por donde pasa y esta vez no ha sido menos. Esta temporada, la reina del color se convierte en anfitriona en Airbnb de un impresionante piso en el centro de Madrid, en el que su universo multicolor y su inconfundible personalidad destacan en cada rincón.

La colorterapia y los tonos vitamina caracterizan el estilo y el carácter de Agatha Ruiz de la Prada. Su residencia personal, que ha protagonizado innumerables revistas internacionales de diseño, es el fiel reflejo de su mundo y ahora que Agatha se convierte en anfitriona en la plataforma, quienes reserven esta estancia única tendrán acceso exclusivo a un trocito de su vida, ya que este espacio contará con objetos de la colección privada de muebles que visten su propia casa.

Los amantes de la moda, el arte y el diseño que reserven esta estancia de dos noches* podrán compartir momentos únicos en el rincón corazón o relajarse después de largas jornadas de compras en una agathizada terraza chill-out con vistas al cielo de Madrid. El día concluirá descansando entre corazones. Además, de forma exclusiva, tendrán acceso a prendas de la marca, con las que podrán desfilar como si estuvieran en una auténtica pasarela de moda.

“Madrid fue la ciudad donde empecé a trabajar durante los fogosos años de La Movida Madrileña en los que todos queríamos ser famosos y comernos el mundo. Aún así Madrid, una ciudad tan suya adoptada por tantísimos visitantes, sigue estando llena de los susurros creativos de España, de sus impulsos hacia la cultura, el internacionalismo y el más allá, sigue siendo una ciudad de soñadores. ¡Espero que aquellos que disfruten de nuestra ciudad y de este alojamiento agathizado puedan vibrar como yo”, afirma Agatha Ruiz de la Prada.

Esta estancia única de dos noches incluye:

Una bienvenida virtual de la mismísima Agatha Ruiz de la Prada, anfitriona y diseñadora del colorido apartamento, decorado con muebles y accesorios de su colección personal.



Disfrutar de una sesión privada de compras (con descuento incluido) en una de sus tiendas con los consejos y de la mano de un personal shopper de la firma.



La oportunidad de degustar un menú especial en uno de los restaurantes madrileños favoritos de la diseñadora: El Qüenco de Pepa. Un templo gastronómico de productos de proximidad regentado por la chef Pepa Muñoz donde predominan la dedicación, sencillez y sensibilidad por los sabores tradicionales.



Recomendaciones exclusivas para visitar los lugares preferidos de Agatha en Madrid para apoyar los comercios locales y la recuperación del turismo.

La reserva estará disponible enairbnb.es/agatha a partir de las 16:00 CET del 30 de noviembre, para una estancia de dos noches del 6 al 8 de diciembre de 2021. Un grupo de dos huéspedes tendrá la oportunidad de solicitar la reserva por 40€ la noche** (más impuestos y tasas), un precio simbólico para conmemorar el 40 aniversario de la marca Agatha Ruiz de la Prada, icono de la España más soñadora y disruptiva.

Los huéspedes interesados deberán tener en cuenta que las normas de la casa se ajustan estrictamente a las medidas locales de la COVID-19 para minimizar el riesgo de contagio. Los huéspedes podrán estar tranquilos sabiendo que la casa se limpiará de acuerdo con el proceso de limpieza avanzada en 5 pasos.

Esta nota de prensa promueve los viajes seguros y responsables. Los viajeros han de observar la normativa vigente según corresponda a cada comunidad.

*La estancia única de dos noches no es un sorteo, se escogerá la primera solicitud de reserva que se reciba y cumpla con los requisitos. El precio de esta estancia tendrá un valor simbólico de 40€ la noche en referencia al 40 aniversario de la firma Agatha Ruiz de la Prada (más tasas e impuestos).

**Agatha Ruiz de la Prada donará los beneficios de esta estancia a una asociación benéfica de su preferencia.

