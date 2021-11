Atos y OVHcloud ofrecerán soluciones de la Cloud soberana Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:08 h (CET) Atos ha reforzado su iniciativa Atos OneCloud Sovereign Shield, ampliando su colaboración con OVHcloud para desarrollar ofertas combinadas y una investigación y desarrollo conjuntos. Los dos líderes europeos proporcionarán una solución de nube soberana líder en el mercado para las grandes organizaciones francesas Ambas compañías comparten un ambicioso plan para los próximos años, basado en la creación de una solución en la nube de confianza. Esta colaboración aprovechará al máximo la iniciativa estratégica global Atos OneCloud y Atos OneCloud Sovereign Shield para dar respuesta a las necesidades de soberanía digital y soberanía de datos de gobiernos y mercados de todo el mundo, combinándola con la solución innovadora de nube pública de OVHcloud basada en una infraestructura europea soberana.

Soluciones de cloud soberana líderes en el mercado

OVHcloud y Atos crearán una solución de nube pública, desplegada en los centros de datos de Atos en Francia, para ofrecer una plataforma de nube 100% europea de primer nivel, aprovechando el “Centro de Datos como servicio” de OVHcloud para permitir las capacidades de IaaS y PaaS, combinadas con las soluciones de hardware, ciberseguridad y descarbonización de Atos.

Los clientes de Atos tendrán acceso a configuraciones de nube híbrida combinando OVHcloud Public Cloud y Atos Digital Hybrid Cloud para Private Cloud. La oferta conjunta permitirá a los clientes beneficiarse de las capacidades de la nube pública, de los servicios de gestión de la nube totalmente soberanos, del cumplimiento normativo y de la protección de la ciberseguridad de nivel mundial.

En paralelo, se ha puesto en marcha una iniciativa común para que los clientes de OVHcloud en Francia se beneficien de los centros de datos de Atos, para ofrecer soluciones en la nube cerca de sus actividades. Con más de 20 años de experiencia en la construcción de instalaciones de centros de datos, la fabricación de servidores y la explotación de un amplio catálogo de servicios IaaS y PaaS, OVHcloud ofrece diversas soluciones de Datacenter as-a-Service. Gracias a ellas, las empresas vinculadas a una soberanía estratégica, económica, tecnológica u operativa, nacional o europea, pueden controlar su tecnología aprovechando el Datacenter-as-a-Service on y off premise, lo que les permite definir cómo operar y desplegar su nube.

La colaboración del simulador de computación cuántica de Atos y las ambiciones compartidas de descarbonización

Atos y OVHcloud colaborarán también en iniciativas de I+D conjuntas para la evolución de sus plataformas, enriqueciendo el catálogo de soluciones OVHcloud BareMetal con la integración de servidores Atos BullSequana S optimizados para SAP y cargas de trabajo críticas. Además, la tecnología de simulación de computación cuántica de Atos, con su Quantum Learning Machine, será probada por OVHcloud as-a-Service en el centro de datos de OVHcloud, con el objetivo de ofrecer a los investigadores y estudiantes un acceso a la computación cuántica.

OVHcloud contribuirá a los compromisos de descarbonización de Atos, incluidos sus Acuerdos de Nivel de Descarbonización (DLA), proporcionando informes sobre sus emisiones de carbono para la computación en cloud sostenible, incluidas las soluciones comunes de Atos y OVHcloud.

Del mismo modo, los clientes de OVHcloud podrán acceder directamente a la plataforma de datos de carbono MyC02Compass de Atos para acelerar sus objetivos hacia "emisiones netas cero". MyC02Compass proporciona gestión e informes de datos de carbono para una amplia gama de tecnologías digitales y para las previsiones de huella de carbono de las organizaciones.

"Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con OVHcloud para ofrecer una oferta de cloud soberana a nuestros clientes franceses. En colaboración con OVHcloud, reforzaremos la especificidad de la cartera de Atos OneCloud Sovereign Shield mediante la creación de una solución en la nube 100% europea para organizaciones francesas. Este es un gran paso adelante, porque finalmente podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones OVHcloud calificadas como SecNumCloud”, dijo Pierre Barnabé, Co-Director Interino y Director de Big Data y Seguridad de Atos.

Michel Paulin, Director General de OVHcloud, destacó la importancia de “combinar nuestras soluciones soberanas para ofrecer a nuestros clientes alternativas cada vez más seguras para sus actividades. Los mejores centros de datos, productos de ciberseguridad y sistemas de misión crítica de Atos enriquecerán aún más nuestra cartera. Nuestras dos empresas están reforzando su colaboración y aportando así un valor añadido real a nuestros clientes”.

Atos y OVHcloud son miembros fundadores y actuales del Consejo de GAIA-X, la Asociación europea para la futura infraestructura de nube en Europa.

