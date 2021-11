Nace elsalarioemocional.es, plataforma integral especializada en compensación y beneficios sociales Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:48 h (CET) elsalarioemocional.es permite a los profesionales de la gestión de Personas, Recursos Humanos y Compensación y Beneficios, estar al día de todas las soluciones que mejoraran la motivación y el engagement de los empleados Formación, seguro médico, guardería, incentivos, reconocimientos, herramientas de engagement, etc. Todo esto y mucho más es lo que se puede encontrar en elsalarioemocional.es, una plataforma que nace con el objetivo de dar a conocer y ordenar todas las posibilidades que existen para que una empresa pueda atraer, fidelizar y motivar el talento.

Un trabajador que se siente valorado y cuidado es un trabajador satisfecho, eficiente y productivo. Por eso, las compañías apuestan cada día más por motivar y cuidar a sus equipos con incentivos y elementos que les aporte un valor añadido.

Las empresas, y en concreto los responsables de Recursos Humanos, se encuentran ante el reto de encontrar nuevas fórmulas que les permitan aumentar la satisfacción, el bienestar y la confianza de los empleados como vías para incrementar su productividad y atraer o fidelizar talento. Son conscientes del impacto positivo que genera un empleado feliz. Mayor productividad y motivación riman con mejores resultados y mejor trato al cliente.

En términos de fidelización del talento, es imprescindible que los empleados estén implicados en la estrategia de la compañía, informados en todo momento de los objetivos a conseguir (que sean individuales o colectivos), y remunerados adecuadamente en función de sus logros.

La plataforma elsalarioemocional.es nace para dar a conocer todas las novedades y posibilidades existentes en el mercado y que las empresas ofrecen a sus colaboradores para atraer, fidelizar y motivar al talento.

Gracias a esta nueva plataforma, que ofrece contenidos actualizados de calidad, los Departamentos de Recursos Humanos y de Compensación y Beneficios, que cada día desarrollan su labor con el objetivo de atraer, fidelizar y motivar al talento, estarán siempre al día de las tendencias e iniciativas existentes relacionadas con la remuneración emocional - las soluciones “Employee Smile”:Beneficios sociales (ayuda a la comida, formación, transporte, renting, seguro médico, escuela infantil, dietas, retribución flexible, etc.), incentivos, reconocimiento, engagement, solidaridad, sostenibilidad, bienestar emocional, físico y financiero, etc. y conocer a las empresas proveedoras que garantizan los mejores resultados.

Además, la plataforma nace con la firme intención de ser el nexo donde se encuentren las empresas con la necesidad de implantar soluciones de salario emocional y quienes disponen de soluciones y herramientas para cubrir esas necesidades con éxito.

Actualmente hay mucha diversidad de talento en las empresas, donde conviven 4 generaciones distintas: los Baby Boom (nacidos entre 1946 y 1964), además de generación X (1965-1980), la Y (1981-1995) y la Z (1996-2010). En este marco, el éxito de una política de remuneración emocional no se asegura con soluciones genéricas, sino que deben personalizarse para cada persona, en función de las necesidades propias de cada momento. El café para todos ya no es una opción.

Las empresas se encuentran ante el reto de encontrar nuevas fórmulas que les permitan aumentar la satisfacción, el bienestar y la confianza de los empleados como vías para incrementar su productividad y atraer o fidelizar talento.

