El negocio inmobiliario en el metaverso

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:52 h (CET) El anuncio de Facebook sobre su reconversión en Meta, y algunos recientes récords en valoraciones sobre activos digitales han puesto en primera plana las inversiones en intangibles digitales. La startup Brickfy, un agregador de inversiones alternativas, anuncia la compra de un terreno en el mundo virtual The Sandbox y pronto sus usuarios podrán invertir en el proyecto ¿Qué son los activos inmobiliarios digitales?

La industria inmobiliaria es una de las industrias más antiguas que existen. Involucra todas las actividades alrededor de la tierra. Las principales actividades son la compra, venta, alquiler, construcción, uso, derechos y acceso a los recursos de la parcela.

Digital Real Estate no es tan diferente al tradicional. Para comprenderlo completamente, se debe cambiar la perspectiva de los activos porque los activos en línea son dominios, blogs y los artistas artesanales se consideran activos de propiedad de Internet (bienes raíces digitales).

En Internet, uno de los activos más fáciles de entender como activo inmobiliario digital son los dominios, y comprender el valor intrínseco y cómo podría incluso revalorizarse con el tiempo. Creando un mercado con las mismas posibilidades de comercio que en el mundo real.

Además de los principales activos enumerados anteriormente, hay nuevos tipos gracias a la comunidad blockchain.

La comunidad está innovando en el mundo mediante la creación de nuevos protocolos a través de la red ethereum, donde hay una versión mundial en 3D de Internet, comúnmente conocida como metaverso. Los activos de los que están hablando en este mundo son cualquier cosa, desde terrenos no urbanizados hasta centros comerciales, casinos, eventos, museos, mansiones, estadios, estudios, bares y hoteles. Al comprar un Digital Land, lo que obtiene es un NFT de ese terreno, que le otorga la propiedad y el usufructo de ese objeto.

NFT es un activo digital, que representa objetos coleccionables de Internet como tierras, arte, música y juegos con una certificación de propiedad pública vinculada a una billetera a través de la red ethereum. Los propietarios de NFT tienen derecho a ciertos derechos y oportunidades que tiene el proyecto. Los propietarios de tierras digitales tienen derecho a desarrollar, alquilar, vender y hacer las mismas cosas que en el mundo real.

Puede pensar que esto está lejos de ahora, pero ya está aquí. Puede ingresar directamente sumergiéndose en metaversos como SuperWorld, Somnium Space, Cryptovoxels, Upland, Sandbox.

¿Por qué se usa en la red ethereum?

Los NFT son tokens construidos dentro de la red ethereum utilizando los protocolos ERC-721, ERC-1155, ERC-20. Los protocolos son contratos inteligentes que brindan diferentes características que pueden ayudar a agregar transacciones automatizadas con las ventajas integradas del mundo blockchain.

Seguridad: Blockchain cambió la forma en que se ve la información crítica. La tecnología crea un registro inalterable que está encriptado de un extremo a otro.

Trazabilidad: Todas las transacciones se registran con inmutabilidad y se sellan con la fecha y la hora. Esto permite a los miembros ver el historial completo de una transacción y prácticamente elimina cualquier oportunidad de fraude. Además, crea una pista de auditoría donde cada paso del activo será visible.

Privacidad: en la cadena de bloques, los datos personales se pueden anonimizar utilizando permisos para evitar el acceso. Entre otros mecanismos disponibles en la tecnología.

Descentralización: la información se almacena en una red de computadoras en lugar de en un solo servidor, lo que dificulta que los piratas informáticos vean los datos. Sin descentralización, cada organización debe mantener una base de datos separada. Como el núcleo de blockchain es un libro mayor distribuido, todas las transacciones y los datos se duplican y guardan varias veces en varias ubicaciones.

Transparencia: todos los participantes con derechos de acceso verán la misma información al mismo tiempo. Brindando total transparencia.

Gobernanza: se puede describir como el gobierno, con las reglas y leyes que todo ciudadano debe seguir y la capacidad de votar. Pero se puede ver la gobernanza en otras estructuras como la familia, las escuelas, las instituciones, las organizaciones, etc. La gobernanza es algo vivo y cambia con las necesidades de los participantes. Las tipologías de gobernanza tradicionales son directas y representativas. La gobernanza de blockchain es diferente. Utiliza un sistema gratuito donde los responsables son cuatro comunidades: Core Developers, Node Operators, Token Holders, The Blockchain Team. Brickfy entra en el sector inmobiliario virtual

La startup Brickfy, un agregador de inversiones alternativas, es uno de los más recientes actores que han entrado en este mercado de inversiones en bienes inmobiliarios en mundos virtuales.

Recientemente anunció que ha comprado un terreno en el mundo virtual The Sandbox, donde también ha invertido el conocido rapero y empresario Snoop Dogg.

Según los responsables de la empresa, pronto sus usuarios podrán co-invertir en esta oportunidad inmobiliaria digital desde la sencillez de su plataforma. También plantearon su interés por seguir diversificando en todo tipo de inversión alternativa para sus usuarios.

