La UPC School lanza las ayudas Employment Help para profesionales en desempleo o con rentas bajas Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET) La UPC School presenta una nueva edición de las ayudas de formación Employment Help, dirigidas dos colectivos: profesionales que estén actualmente en paro y también profesionales autónomos o trabajadores por cuenta ajena con rentas bajas. En ambos casos, es requisito obligatorio que los solicitantes residan en España A este programa de ayudas se acogen más de 60 programas formativos en las áreas de arquitectura, ingeniería, TIC, managament y sostenibilidad que se inician en los primeros meses del nuevo año 2022. Entre las nuevas propuestas para este nuevo año, destacan el máster MBA en Business Analytics, el máster Artificial Intelligence for Architectural Design y el posgrado 5G: Tecnologías, Servicios y Modelos de Negocio. Las ayudas cubrirán un importe de 50 € por ECTS en la matrícula de cada programa.

Las ayudas Employment Help tienen como objetivo comprometerse con el talento y el desarrollo profesional de aquellas personas con mayores dificultades económicas en el acceso a formación especializada. Los programas de la UPC School, gracias a su constante adecuación a las demandas del mercado y a la vinculación con el tejido empresarial, inciden directamente en la mejora de la empleabilidad. Además de las más de 300 empresas que colaboran anualmente en sus programas formativos, sus titulaciones tienen el aval de la investigación y la transferencia de conocimiento de la UPC, la universidad líder en tecnología e innovación.

La solicitud de ayuda Employment Help podrá realizarse hasta 7 días antes del inicio de cada programa formativo, como fecha límite. Los únicos requisitos para optar a ellas son los siguientes:

Estar en paro en el momento de optar a la ayuda.

en el momento de optar a la ayuda. Ser un profesional autónomo o un/a trabajador/a por cuenta ajena con un promedio mensual de ingresos brutos de los últimos cuatro meses que no supere en un 6% el salario mínimo interprofesional. En ambos casos, es obligatorio estar empadronado en un municipio de España. También es necesario estar admitido en el programa para el cual se pide la ayuda económica.

