Estas navidades vuelve la ilusión y TresAguas lo celebrará a lo grande

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:20 h (CET)

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:20 h (CET) Un belén encantado, concurso de coros, talleres infantiles, Papá Noel, los Reyes Magos, todos se darán cita estas navidades en el centro comercial TresAguas de Alcorcón. Con estas actividades, TresAguas quiere que vuelva la ilusión por celebrar unas navidades como las de antes Este año, las navidades cobran una especial relevancia y desde el Centro Comercial TresAguas quiere recuperar ese espíritu navideño para que la ilusión se respire en cada rincón del complejo.

Para ello, TresAguas se iluminará como nunca para celebrar por todo lo alto la fiesta más esperada del año. Un gran abeto de 10 metros sorprenderá a los visitantes en la plaza exterior. Bolas de Navidad gigantes, cascadas de luces, guirnaldas, etc. decorarán las distintas galerías para animar a los clientes a que disfruten al máximo de estos días tan mágicos.

Pero eso no es todo, el centro comercial TresAguas ha organizado actividades para toda la familia y además contará con un invitado muy especial. Papá Noel estará esperando a los niños para recoger todas sus cartas, pero no estará solo. uno de los tres Reyes Magos hará una parada también en el TresAguas para escuchar las peticiones de los más pequeños.

Este año, no hay que perderse el Belén Encantado de TresAguas obra de Francisco J. Jiménez Rodríguez, este maestro artesano lleva más de 50 años instalando belenes por todo el mundo y todas sus piezas son únicas y hechas a mano.

Mientras los padres disfrutan de una jornada de compras los más pequeños pueden acudir a los talleres infantiles que tendrán lugar a partir del 27 de noviembre y hasta el 5 de enero. Se trata de talleres donde pondrán a punto su creatividad y aprenderán a reciclar materiales, a hacer preciosos adornos navideños, piruletas de goma eva, slime mágico, estampado de prendas, etc.

También los domingos 5, 12 y 19 de diciembre se organizarán cuenta cuentos navideños en los que mayores y pequeños podrán disfrutar del espectáculo “La Magia de la Navidad”.

TresAguas quiere que el espíritu navideño llegue a todos los rincones y para ello ha puesto en marcha el concurso de coros que se celebrará los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre. No hay mejor forma que dar inicio a la campaña navideña que con las voces de los niños por ello, las escuelas de música de Alcorcón y Móstoles participarán en este concurso en el que el grupo ganador recibirá 1.000€ en compras a realizar en el centro.

Para que Papá Noel o los Reyes Magos puedan envolver sus regalos, el centro comercial TresAguas ha puesto en marcha un servicio de envoltorio gratuito, de esta forma, será mucho más cómodo que sus majestades hagan las compras navideñas.

Y dado que el centro quiere que estas sean unas navidades mágicas para todos, el Papá Noel de TresAguas visitará a los niños enfermos del hospital de Alcorcón para entregarles también regalos.

Porque este año, más que nunca, desde TresAguas, quieren que estas navidades sean las más mágicas de todas, por eso, hacen un llamamiento para que se recuperen las tradiciones, los villancicos de siempre, los belenes hechos a mano, las luces de Navidad, los abetos, Papá Noel y sus elfos, los Reyes Magos. La Navidad ya está aquí y hay que vivirla con la mayor ilusión.

