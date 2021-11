Se aconseja a las empresas una digitalización ágil para seguir siendo competitivas Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021

Existen muchos motivos por los que el sistema global de logística ha vivido grandes cambios a día de hoy y, entre ellos, la pandemia ha tenido un gran papel. Aun así, hay otras razones, como la falta de trabajadores en determinados puestos clave, la aplicación de políticas económicas inadecuadas, el incremento del coste de combustibles y materias primas y la larga caída de la tasa de beneficio industrial.

Para responder a cómo sobrevivir bajo estas circunstancias, Vicent Ferrer, experto en e-commerce y proyectos online, recomienda a la mayoría de las empresas del sector industrial una pronta y ágil digitalización. No todas las empresas deben digitalizar todos los procesos, pero sí es cierto que las que empiecen a implantarlo de forma flexible y orgánica van a tener mucha más flexibilidad y van a reducir, en el futuro, costes operativos y de captación de clientes.

Hay empresas que, actualmente, no tienen web porque nunca la han necesitado. En un sector estable, todos los negocios se conocían entre ellos y no había grandes cambios. Hoy en día, aunque se trate de un pequeño taller o de un fabricante de textil, cualquier empresa puede ser contratada por un nuevo jugador que desea introducirse en el sector y que buscará y contactará con aquellos comercios que le aparezcan en Google. Las empresas deben sembrar ahora y aplicar estrategias efectivas para, en un futuro, poder tener un flujo de clientes de forma estable.

La digitalización y la revolución tecnológica Antes de la pandemia, la cadena de suministro global se veía afectada por cambios en las políticas internacionales del sector industrial. Con la llegada de la pandemia, este complejo sistema ha sufrido aún más, debido a alteraciones repentinas en la oferta y la demanda y produciendo el temido efecto látigo o bullwhip effect . Además, existen muchos problemas de rotación en la mayoría de los mercados laborales, por lo que la logística, como área clave de muchas de las empresas industriales, se ha descontrolado considerablemente.

En este sentido, actualmente, este sistema global se ha visto obligado a pasar por el inicio de una evolución tecnológica, siendo necesario ser más ágiles y automatizar tareas. La mayoría de compañías de logística en Alemania, por ejemplo, ya están trabajando en un nuevo proceso de digitalización que les ayude, entre otras cosas, a mejorar sus integraciones y a ser más eficientes.

¿Por qué es importante elegir correctamente la externalización de servicios profesionales? Para invertir en un modelo de negocio digital y conseguir excelentes resultados, es importante poseer conocimientos y años de experiencia en el sector. Una solución efectiva es contratar los servicios de algún consultor de proyectos online especializado en e-commerce que, además, sepa cómo funciona la parte publicitaria o de implementación de campañas, tanto de Facebook Ads o Google Ads como de otros canales de adquisición como Tiktok o marketplaces.

No hay que descuidar los conocimientos en logística y operaciones en e-commerce. Se puede decir que la venta online es un 50% marketing y otro 50% logística, por lo que un conocimiento al menos básico de las áreas logísticas, de almacenaje, conexión entre sistemas y transporte será de gran utilidad para quienes buscan trabajar en esta área.

Hoy en día, es relativamente fácil para las compañías contar con expertos que les ayuden a digitalizar su sistema global de logística, algo sumamente necesario para superar los nuevos cambios en el comercio. Otras soluciones tecnológicas que sería necesario cubrir con uno o varios profesionales serían el diseño web, growth hacking, posicionamiento SEO, ejecución de campañas, etc.

Según indica Vicent, la pandemia y otros factores actuales incitan a una revolución tecnológica en el sistema global logístico y se está viviendo un momento clave para la revolución del e-commerce.

