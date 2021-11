Productos Monti aboga por el aperitivo que no puede faltar en ninguna mesa Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET) No hay aperitivo, merienda, almuerzo o cerveza con los amigos en la que no esté presente. Las patatas de bolsa, o chips son un alimento delicioso que tiene el poder de hacer caer en la tentación a cualquiera y hay unas en concreto que son totalmente irresistibles El mercado de los snacks a nivel mundial ha experimentado un cambio a raíz de la pandemia por el Covid-19, una época de incertidumbre en la que las personas han pasado la mayor parte de su tiempo en el hogar y, más precisamente, en la cocina. La preocupación por la salud es uno de los factores que influyen a las personas a la hora de consumir o no un snack. Sin embargo, una gran cantidad de estudios han confirmado que las personas en España tienen unos hábitos de alimentación de lo más saludables. Por lo tanto, que de vez en cuando se consuman unas patatas no tiene nada de malo. Productos Monti es una empresa que desde hace más de 52 años ha buscado evolucionar y convertirse en un referente en el mundo del snack.

Por ese motivo, Productos Monti explica los grandes beneficios que se pueden obtener a la hora de comer sus snacks. Sin embargo, esta corporación no solo destaca lo deliciosos y sabrosos que son sus snacks, sino también otro de sus grandes valores a la hora de producir sus alimentos, que es la ecología y la eficiencia. Productos Monti diferencia su producto por encima de muchos otros que existen en el mercado por su forma de cultivarlos y producirlos. La materia prima (seleccionada con cuidado para garantizar la calidad) juega un papel fundamental en Productos Monti. “Nuestras materias primas son libres de pesticidas y químicos, ya que uno de nuestros objetivos es ofrecer un producto ecológico, además de sabroso y un producto cuya fabricación respeta el medio ambiente” explica Productos Monti.

El beneficio principal y primario que un amante de los chips conseguirá al comerse las deliciosas patatas de Productos Monti es darse el lujo de disfrutar de un momento delicioso y sabroso, de sentir en el paladar la agradable textura de la patata y notar el sonoro y casi musical crujido al morderla. Si además se sirve este delicioso alimento con otros acompañamientos como unas buenas olivas y una cerveza, el momento es inmejorable. Otra ventaja de disfrutar de las patatas de bolsa de Productos Monti es el valor energético que estas pueden aportar. Aunque la patata frita no sea un alimento tan nutritivo como puedan ser unas verduras, también tiene su aportación de fibra y proteínas. Darse el gusto de vez en cuando no es malo, siempre y cuando no se abuse de ello.

