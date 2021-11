Conseguir una Non lucrative Visa, Golden Visa y Self Employed Visa de la mano de Marfour International Law Emprendedores de Hoy

domingo, 28 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Aquellas personas que desean trabajar, vivir o estudiar en otro país deben realizar un conjunto de trámites legales para la obtención de visados de corta y larga duración. Marfour International Law es una firma internacional de abogados expertos en extranjería y representación legal para la obtención de visados. Esta compañía está formada por un equipo calificado y experimentado de abogados de extranjería en España.

Entre los servicios más solicitados se encuentran la Non lucrative Visa, Golden Visa y Self Employed Visa, las cuales van dirigidas a ciudadanos de EE.UU., Canadá y UK, incluyendo Escocia. Cambiar de país suele ser un proceso engorroso de trámites que Marfour hace mucho más sencillo.

Marfour ofrece diferentes opciones de visados Entre las opciones de visado ofrecidas por Marfour se encuentra la Non lucrative Visa, que resulta perfecta para los ciudadanos extracomunitarios que desean hacer vida en España sin desempeñar ningún empleo. Este visado depende del extranjero y sus ganas de querer hacer una nueva vida en tierras españolas y, para ello, el solicitante debe poseer un adecuado estatus económico para vivir en el país sin necesidad de trabajar y contando con la posibilidad de poder contratar un seguro médico privado. Cabe destacar que este trámite es uno de los más sencillos de solicitar y de concretar.

Para todos aquellos que deseen invertir en España se encuentra la Golden Visa, un permiso aprobado en 2013 para fomentar la inversión de extranjeros en suelo español sin la necesidad de tanto trámite. Los inversores necesitarán un permiso de trabajo junto a un permiso de residencia. Los beneficiarios de esta Visa deben contar con los recursos suficientes para poder comenzar a hacer vida en el país.

La Self Employed Visa va dirigida para todos aquellos extranjeros que quieran ir a España a trabajar de manera independiente o freelance. Los inversores que quieran montar algún emprendimiento en España deben solicitar un permiso que tiene una duración inicial de un año. Esta Visa debe ser renovada, pero para hacerlo de manera correcta, es importante no tener deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Asesoría de la mano de un equipo de expertos en el ámbito Para realizar cualquier trámite de visa es fundamental saber que estos se llevan a cabo en los consulados de cada país de residencia y, en ese sentido, las autoridades de España deben estar respondiendo las solicitudes después de tres meses.

Marfour es una firma de abogados que se creó pensando en los clientes y con el objetivo de ayudar a estos en los trámites de documentos para que puedan llevar una vida tranquila en España, cumpliendo los requisitos de la ley.

