De la magia a la tecnología con Asombro Extremo

sábado, 27 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Comunicarse con el mundo mediante la tecnología audiovisual es uno de los mayores beneficios que ha aportado la digitalización. Las compañías y negocios cada vez dependen más de vídeos creativos y personalizados para lograr atraer la atención de su audiencia, incrementar las ventas, etc.

Por supuesto, hay compañías que ofrecen un contenido audiovisual aún más impactante, como Asombro Extremo. Esta es la primera agencia del mundo que ha sido fundada por ilusionistas profesionales, que pasan de la magia a la tecnología con el objetivo de crear contenido impactante e innovador.

Asombro Extremo consigue un mayor impacto La magia es comúnmente conocida como el arte o la ciencia oculta donde el mago o ilusionista muestra cosas extraordinarias con sus trucos y habilidades. En el año 2002, Marcos Amadeo y Julián Ávila, dos ilusionistas profesionales, se reunieron para hacer un espectáculo totalmente revolucionario que combinaba la magia y la tecnología en un mismo lugar. Estos presentaron esta idea original a las corporaciones y, tras su éxito trabajando con grandes compañías de más de 40 países, decidieron dedicarse a la creación de campañas digitales. Es así como Asombro Extremo pasa de ser una marca de presentación de shows corporativos a convertirse en la primera agencia de marketing creada por ilusionistas. Esta transición ocurrió en el 2014 y a día de hoy siguen combinando asombro + creatividad + tecnología para crear campañas personalizadas para empresas y personas. Además, han logrado expandirse en el mundo digital mediante el desarrollo de aplicaciones que permiten generar vídeos personalizados multilenguaje, productoras de contenido audiovisual, etc.

¿Qué distingue a Asombro Extremo del resto de las agencias de marketing? Asombro Extremo ha sido idea de dos ilusionistas que tienen experiencia en la presentación de contenido mágico y novedoso. Por esta razón, sus campañas y acciones de marketing no solo son personalizadas, sino que consiguen impactar al público en el primer contacto. Este es el caso de los vídeos que utilizan las llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales para crear una comunicación con el usuario en tiempo real. Uno de sus grandes éxitos fue su campaña de vídeo personalizado para Coca-Cola, “El llamado a Papá Noel”. Esta campaña de Asombro Extremo consiguió que la empresa obtuviera la admiración de grandes compañías de todo el mundo y aproximadamente 35 premios en concursos publicitarios.

Asombro Extremo destaca por sus servicios de producción audiovisual, creación de vídeos personalizados y campañas de marketing impactantes, que ya han sido solicitados por Mercedes-Benz, Samsung, Sabritas, El Corte Inglés, Santander, LG, etc.

