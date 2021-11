Conseguir el visado Cuba en 24 horas gracias a Gestiona Visa Emprendedores de Hoy

Existen trámites y papeleos complicados los cuales deben presentarse de forma obligatoria si se tiene la intención de viajar a determinados países. En muchos de estos destinos, exigen un visado o algún tipo de permiso especial para poder hacer el ingreso a sus territorios. Puede que este proceso, en muchas ocasiones, no sea particularmente difícil, pero demanda tiempo y el conocimiento para hacer las diligencias de manera adecuada.

A la hora de viajar, los españoles presentan un gran interés turístico en los países del Caribe, especialmente en Cuba. Todas aquellas personas que deseen volar hasta suelo cubano para disfrutar de unos días encontrarán en Gestiona Visa una gran solución para conseguir rápidamente y de manera sencilla el visado Cuba. Gestiona Visa es una plataforma diseñada para agilizar el proceso migratorio hacia la isla, entre muchos otros destinos, de esta manera permite tramitar el visado a Cuba en solo 24 horas.

Requerimientos para la obtención del visado a Cuba El objetivo de Gestiona Visa es facilitar todos los trámites necesarios para poder visitar la isla, ya sea con fines turísticos o de negocios. De este modo, el aplicativo ha diseñado un formulario de solicitud que deberá diligenciar la persona con planes de viajar. Una vez diligenciado y enviado este documento, el solicitante recibirá en su domicilio en 24 horas su tarjeta con autorización para ingresar a territorio cubano en condición de turista.

Esta tarjeta consta de un documento con los datos del pasajero, la cual deberá presentar junto con su pasaporte en el momento de ingresar a Cuba. Esta autorización permite al viajero una estancia de 30 días en la isla, si el visitante lo desea podrá solicitar una prolongación de otros 30 días máximo, ante las autoridades migratorias del país. De igual forma, es importante resaltar que si la persona que desea viajar es de nacionalidad cubana, deberá solicitar su tarjeta turística directamente en el consulado.

Costes del visado y otras recomendaciones Si el viajero proviene desde Estados Unidos o su vuelo hace alguna escala en este país, tendrá que tramitar un visado especial, de lo contrario no se le permitirá su entrada a la isla. Igualmente, el visitante deberá contar con un seguro de viaje internacional, el cual cubrirá cualquier evento que le pueda ocurrir durante su estancia. Aquellos que vayan por primera vez a Cuba pueden estar hasta 7 días más aparte de los 30 iniciales, sin solicitar ningún permiso especial. Este visado turístico tiene un coste de 20 euros de gastos de gestión, además de 25 euros de tasa consular, pero si el pasajero proviene o ha pasado por EE.UU., deberá pagar 120 euros.

Por otro lado, quienes planean ir a la isla por motivos de negocios, podrán recibir su tarjeta de autorización en mínimo 3 días después de enviar la solicitud. Esta tendrá un coste de 80 euros en concepto de tasa consular más los honorarios de Gestiona Visa y precisará de permisos especiales del consulado cubano.

Con más de 10 años de experiencia en la tramitación de visados que les respaldan, Gestiona Visa se alza hoy en día como una de las mejores alternativas para aquellas personas que tienen pensado viajar hasta esta isla caribeña. La agencia online no solo tramita visados para Cuba, sino que lo hace para cualquier país internacional que vaya a visitar un cliente: Rusia, India, China, Vietnam y otros muchos destinos internacionales.

En la página web de Gestiona Visa, los usuarios encontrarán el formulario de solicitud de visado que deben cumplimentar para poder obtener el documento en 24 horas en su domicilio.

