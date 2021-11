LR Autogas, el distribuidor para toda España de los equipos de autogás de GLP y GNC de la marca Landi Renzo Emprendedores de Hoy

sábado, 27 de noviembre de 2021, 08:05 h (CET)

Durante los últimos años, han sido cada vez más las personas que han decidido incluir sistemas de gas en sus coches como fuente principal de combustible. Esto se debe a que, además de ser más económico que la gasolina o el diésel, resulta mucho más respetuoso con el medioambiente.

Actualmente, una de las mejores opciones en el mercado para realizar instalaciones de sistemas bifuel, también conocidos como autogás GLP y GNC, en España es Landi Renzo: una marca perteneciente a la compañía LR Autogas, la cual cuenta con más de 60 años de historia y se dedica principalmente a la fabricación y distribución de dichos equipos a talleres y concesionarios de todo el país.

¿Por qué hacer la transición a equipos de autogás GLP y GNC? Desde el año 2016, ciertas regulaciones, en la mayoría de los municipios y comunidades autónomas del país, exigen que las furgonetas y los coches cuenten, como mínimo, con la etiqueta medioambiental de la DGT en la categoría C para poder circular dentro de las ciudades. Esta medida pretende proteger a los habitantes de la zona ante la exposición de gases nocivos, emitidos por aquellos vehículos con problemas en la cámara de carburación.

No obstante, lo más conveniente resulta obtener la etiqueta ECO, reservada para aquellos vehículos híbridos considerados ecológicos, ya que utilizan electricidad, gas natural comprimido (GNC) o gas licuado de petróleo (GLP) para abastecer el coche, disminuyendo considerablemente el consumo de diésel o gasolina.

Con los sistemas de autogás es posible generar un ahorro en combustible de hasta un 45 %. Dichos equipos resultan sumamente útiles para casi cualquier modelo de coche o furgoneta porque son compatibles con motores de gasolina de inyección directa e indirecta y motores diésel.

¿Cuáles son las ventajas de usar autogás GLP y GNC? Hacer la transición hacia un consumo orientado al gas natural comprimido o al gas licuado de petróleo tiene muchos beneficios. De hecho, esta es una de las razones por las que, actualmente, millones de usuarios españoles han decidido migrar a este sistema para abastecer sus coches de combustible renovable y ecológico.

Principalmente, el GLP o el GNC son mucho más baratos que la gasolina común, llegando a ahorrar hasta un 50 % de carburante en comparación al consumo habitual. Se trata de una alternativa que otorga seguridad y autonomía al usuario. De igual forma, otro de los beneficios de este novedoso sistema es que reduce considerablemente la necesidad de llevar un mantenimiento de los coches, ya que previene averías y reparaciones costosas.

En definitiva, hoy en día, la labor de Landi Renzo y LR Autogas es bastante significativa para el mercado automotriz español. La calidad de sus sistemas, así como su practicidad son garantías al usuario de un coche eficiente y útil.

