El café está de moda. Cafè Bocca della Verità, desde el año 1958 tostando uno de los mejores cafés italianos

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:50 h (CET)

Considerado como uno de los mejores del mundo, se encuentra el café italiano

Desde que los primeros granos de café llegaron a Italia, allá por año 1600, los habitantes de este país quedaron enamorados de su aroma y sabor, incorporándolo a su estilo de vida y convirtiéndola en la gran cultura del café italiano, que tanto ha enamorado no solo a los europeos, sino a todo el mundo. En Italia, es común tomar café varias veces al día, prefiriendo muchos la versión espresso, que posee la temperatura, aroma y cuerpo perfectos. El café italiano Bocca della Verità, desde hace casi medio siglo, conjuga la pasión por el café con la calidad de los granos cosechados en los mejores lugares del mundo en tres continentes.

El crecimiento del café italiano Bocca della Verità Esta marca está logrando posicionarse mundialmente como un referente en el mercado del café, incrementando sus ventas rápidamente en el mundo online, sea a través de su e-commerce internacional (para los curiosos: www.caffeboccadellaverita.com), como sobre todo, a través de uno de los Marketplace más conocidos en el mundo occidental, Amazon, donde han conseguido reiteradas veces ser “número 1” en ventas de su exitoso café descafeinado “Artemisa” así como de manera recurrente con su línea de solubles de café, chocolates, tés y otras bebidas de sabores orientales. Muy notable, el rápido ascenso en el país de Francia, con toda su línea de cápsulas ecológicas, Cialda ESE 44 mm y Suecia, donde ha conseguido ser número 1 en ventas en todos sus principales productos.

Esto ha sido posible gracias a la amplia experiencia del Maestro Cafetero, quién, cuando era un niño, a finales de los años 1950, en las largas tardes de invierno jugando en el tostadero de sus padres, soñaba con ser de mayor un gran Maestro Cafetero creando sus propias mezclas hasta conseguir que todo el mundo quedara maravillado y enamorado del café, tanto como lo estaba su familia. Y vaya, si lo está consiguiendo. Cuidando con esmero todo el proceso y garantizando un producto de excelente calidad, a un precio accesible para el público de todas partes del planeta, está llevando a cabo su misión de transmitir la cultura italiana del café a todo el mundo. Además, esta empresa se encuentra en constante innovación y cuenta con múltiples canales de venta, lo que le está permitiendo diferenciarse rápidamente de sus competidores.

Las razones por las cuales elegir Bocca della Verità El café italiano Bocca della Verità ofrece una amplia variedad de presentaciones, como café en grano, café molido, cápsulas compatibles tipo Nespresso, Dolce Gusto, FAP, entre otras, más una gran gama de solubles de varios tipos y sabores. Además, ponen a disposición del público cafeteras domésticas e industriales.

Todos sus productos pueden ser adquiridos, no solo online, sino también offline, al por mayor, en supermercados o al por menor, en pequeños negocios y venta telefónica. También son proveedores del sector Horeca, suministrando actualmente su producto en varias exitosas cadenas de restaurantes en España, también con un concepto muy innovador y diferente.

El grano de café Bocca della Verità es cuidadosamente seleccionado e importado desde sus propias plantaciones en 3 continentes, un total de 21 plantaciones, ubicadas en lugares con las mejores condiciones para el cultivo del café. Los granos son llevados al tostadero ubicado en Italia, donde el maestro cafetero elabora “blends” únicos y especiales para el paladar. Todo da como resultado un café de altísima calidad, elaborado a la forma tradicional, con un tostado natural y sin aditivos, con el cual es posible preparar el mejor espresso o la versión deseada, como capuccino, latte, café con leche o el favorito de cada uno.

La visión del café italiano Bocca della Verità es llevar al mundo la verdadera cultura del café, ofreciendo diversas presentaciones de la mejor calidad y con un producto cada día más ecológico, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sin renunciar al mejor aroma y sabor para ofrecer toda una experiencia a quién lo toma. Actualmente, cuando cada vez queda menos para que lleguen las esperadas fechas navideñas, y con ellas muchos invitados a casa, el café italiano Bocca della Verità se alza como una apuesta segura para aquellos anfitriones que quieran recibir a sus invitados con uno de los mejores cafés italianos del mundo.

