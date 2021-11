Los servicios para el cuidado de ancianos y enfermos de Seyer Hogar Emprendedores de Hoy

Cuando hay personas mayores, dependientes o enfermos en la familia, en muchas ocasiones, los familiares requieren de una ayuda adicional para su acompañamiento y cuidados, por diferentes motivos, aunque el más habitual son los problemas de conciliación laboral. En Seyer Hogar dan respuesta a esta problemática ofreciendo un servicio asistencial y doméstico con la más acreditada experiencia y disposición personal.

Una de las características más destacadas de Seyer Hogar es que su servicio asistencial es a domicilio, de esta manera, los mayores y enfermos pueden seguir viviendo en su hogar a la vez que están bien atendidos. Esto evita la situación, en muchos casos, traumática, a la que se enfrentan muchas personas mayores y enfermos de verse obligados a abandonar su hogar (entorno conocido, recuerdos, etc.) para ser cuidados en una residencia o centro especializado.

Servicio de cuidado de ancianos en el hogar Seyer Hogar es una empresa especializada en cuidado de ancianos y enfermos que cuenta con personal capacitado y con acreditada experiencia para atender a domicilio las necesidades de aquellas personas que, por motivos de edad o enfermedad, no pueden valerse por sí solas para realizar las actividades básicas y cotidianas del día a día.

Los cuidadores y cuidadoras que realicen el servicio asistencial se encargarán de todas las tareas necesarias para la asistencia a la persona mayor: higiene corporal, compra de alimentos y medicinas. Así como la preparación de las comidas y administración de los medicamentos, además de llevarles de paseo y ayudarles a realizar ejercicios de estimulación.

En el caso de las personas enfermas también se realizarán servicios especiales acorde a las necesidades y al problema de salud que presenten como acompañamiento en hospitalizaciones o consultas médicas, ayuda a domicilio de cualquier índole, apoyo para la ejecución de ejercicios de rehabilitación, supervisión del tratamiento, etc.

¿Cómo contratar un servicio asistencial a domicilio? Seyer Hogar tiene una oficina física a pie de calle en el barrio de Chamberí en Madrid (en concreto, calle Galileo 73) donde profesionales con amplia experiencia en el sector asistencial ofrecen un asesoramiento personalizado. También en su página web se pueden consultar sus teléfonos de contacto o solicitar presupuesto.

Dependiendo del tipo de servicio que necesite la familia para el cuidado del anciano o enfermo se puede elegir entre un servicio diurno, nocturno, incluso por horas y fines de semana. En todo momento, los profesionales de Seyer Hogar asesorarán en este proceso con el objetivo de que la familia elija el servicio más adecuado.

Por otro lado, ellos también se encargan de realizar los numerosos trámites relacionados con el cuidador que incluyen la selección de personal cualificado (verificando que su documentación está en regla y comprobando referencias y experiencia aportadas), redacción de contratos, trámites en la Seguridad Social (altas, bajas, variaciones, etc.), elaboración de nóminas, finiquitos y cartas de desistimiento, gestión de vacaciones y bajas médicas realizando la sustitución oportuna del cuidador o cuidadora, gestión del pago delegado al empleado (si se requiere) además de un asesoramiento continuo.

Cada vez más personas valoran positivamente que el cuidado de sus familiares mayores y enfermos se haga en su propio domicilio. En este contexto, los más de 15 años de experiencia de Seyer Hogar en el cuidado de mayores y enfermos es una garantía de confianza.

