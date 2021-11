¿Qué tipos de financiación para empresas existen a día de hoy? Enfoca Dirección Emprendedores de Hoy

Ninguna compañía en el mundo está libre de atravesar situaciones de fuerza mayor que puedan poner en riesgo su estabilidad financiera. Los cambios en el modelo de negocio, las crisis institucionales o económicas y las pandemias se establecen como retos a nivel económico tanto para grandes como para pequeñas, medianas empresas.

En estos casos, una buena solución para mantenerse a flote es encontrar fuentes de financiación para empresas que sirvan de apoyo en estas épocas complejas. No obstante, si bien actualmente hay muchas opciones a las cuales recurrir, es indispensable buscar asesoría profesional en el área como la que ofrece Enfoca Dirección, una firma especializada en la gestión operativa y financiera capaz de ayudar a cualquier empresa a alcanzar sus objetivos de forma efectiva y rentable.

¿Cuáles son los tipos de financiación para empresas disponibles en 2021? Al menos en España, hoy en día hay muchísimas opciones a las que puede recurrir una compañía en épocas de crisis para hallar soporte financiero o económico. El crowdfunding, por ejemplo, funciona como una financiación externa colaborativa en la que una empresa vende un producto o servicio a ciertos inversores antes de su producción. Las subvenciones públicas, por otro lado, son ayudas brindadas por la administración pública ideales para compaginar con otras acciones en paralelo.

Otra de las opciones más comunes es la adquisición de préstamos, y aunque exigen contraprestaciones, resultan muy efectivas para la empresa. De esta manera, quienes apuesten por proyectos empresariales que impliquen un alto potencial de crecimiento podrán optar por la financiación externa privada junto a business angels o personas con facilidad de inversión. La obtención de la financiación pública requerirá del apoyo de organismos públicos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo, el uso de financiación externa comercial podrá ser otorgada por entidades financieras como bancos o cajas de ahorro.

De igual manera, una opción ideal para aquellas compañías que requieren de inyecciones de capital con un alto volumen (es decir, implican cientos de miles a millones de euros) pueden optar por fondos de capital riesgo, que consisten en aceptar la inversión de sociedades anónimas para el crecimiento de la empresa, a cambio de beneficios a mediano y largo plazo.

Enfoca Dirección: asesoría especializada en la gestión operativa y financiera de las empresas Es importante tomar en cuenta que, si bien hay muchas alternativas de financiación en el mercado, no todas se adaptan a las necesidades y objetivos de cada empresa. Por esta razón, antes de tomar una decisión resulta indispensable sopesar muy bien los pros y contras que ofrece cada una, con el objetivo de tomar la decisión estratégica que resulte más efectiva tanto a corto como a largo plazo.

En estos casos es cuando resulta más vital que nunca buscar la asesoría y apoyo de expertos en el área, que ayuden a gestionar correctamente la crisis y encuentren fuentes de financiación para empresas que verdaderamente se adapten a todas las necesidades de la compañía.

Firmas y grupos especializados como Enfoca Dirección son la alternativa ideal en estos casos. Su amplia experiencia en el área, así como su capacidad analítica para determinar las opciones viables para cada empresa dependiendo de su contexto, proyectos y aspiraciones a futuro, han ayudado a decenas de firmas a tirar adelante su negocio.

