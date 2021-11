¿Escribir un libro ahora se está poniendo un lujo? Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:16 h (CET)

Si alguien ha sentido alguna vez que le falta algo en su vida, quizá sea un libro. Sin embargo, aunque parece una locura, ¿Quién no tiene al menos una novela inédita en el escritorio de su ordenador o en alguna estantería polvorienta?

La verdad es que una historia no contada puede ser una carga. Puede pesar sobre uno mismo y hacerse sentir inadecuado porque no se está haciendo nada con ella. ¿Por qué se querría cargar con ese peso todo el día? ¿No sería estupendo que, en lugar de sentirse atascado en la inacción, de repente la escritura volviera a parecer factible, incluso emocionante?

Un artículo del New York Times de Joseph Epstein constata que el 81 % de los estadounidenses dice que quiere escribir un libro. También se sabe que solo el 1 % consigue escribirlo. Lo que es interesante es que el 80 % de los libros publicados son de no ficción, de personas que quieren compartir métodos o herramientas para ayudar a los demás a mejorar y evolucionar en un campo especifico.

La tendencia de profesionales que escriben y publican su libro sigue siendo algo que está siempre en auge por el simple hecho de que un libro da autoridad y confiere al profesional la posibilidad de transmitir un mensaje importante a su audiencia.

“He tenido el privilegio de entrenar a escritores. He visto de primera mano cómo la escritura ha ayudado a las personas a encontrar su propósito, a lidiar con situaciones difíciles en sus vidas y a crear conexiones significativas con los demás. Ahora, más que nunca, necesitamos escuchar las historias de los demás para ayudarnos a entendernos mejor. Y por eso animo a todos los que se lo están pensando a escribir y publicar su primer libro”, explica el mentor de escritores, Dani Di Maggio.

Lo que es nuevo y que siempre se va a poner más de moda es la publicación de libros en edición limitada y con un precio de lujo. Eso sí que posiciona y hace la diferencia entre muchos libros que se pueden encontrar en el mercado.

Este concepto puede representar una nueva tendencia que ya va tomando forma. Como afirma Dani Di Maggio, escritor de libros de desarrollo personal y responsable de la casa editorial Libri d’Impresa para España, “el libro de lujo en edición limitada tiene 3 principales ventajas. Además del valor del contenido que todos los libros tienen, se le añade el valor del prestigio de una edición con papel refinado y una confección de prestigio que regala placer a la lectura. Y siendo piezas limitadas con el tiempo van ganando valor”.

Pensar solamente cuánto valdría un libro en edición limitada de Tony Robbins, life coach número uno a nivel mundial, comprado cuando pocas personas todavía lo conocían puede dar una idea de qué puede significar crear un libro de ese tipo. Seguramente, con el tiempo va ganando valor por la exclusividad y por el valor intrínseco que un objeto así tiene.

Dani continua explicando: “Después del primer lanzamiento de una trilogía vendida en un tiempo récord de un par de meses en 100 copias limitadas a 1.000 euros de parte de David Sobrino, mentor de mentores muy conocido en el mundo hispano hablante, he empezado a recibir más pedidos para lanzar libros en edición limitada, siempre con mi editorial Libri D’Impresa, especializada en libros de emprendedores, por parte de expertos que ven el potencial que esa herramienta puede tener para su audiencia y sobre todo para su posicionamiento como marca”.

Claramente, vender un libro de lujo no lo puede hacer cualquier persona, se necesita tener un mínimo de audiencia y por eso hay que implementar una estrategia de contenido muy refinada para que la audiencia se enganche al mensaje y quiera formar parte de este grupo exclusivo pagando lo que sea para ser miembro.

“La gente no paga el libro en sí. Paga el derecho de exclusividad”, confirma Dani. Exclusividad de ser parte de un movimiento, hacer parte de un mensaje. Además, a este tipo de libro siempre se le asocia una formación de alto valor que acompaña el disfrute del libro para poner en práctica las herramientas que el libro conlleva.

¿Será la nueva tendencia a seguir en los próximos años? Algunos piensan que con la crisis que se está viviendo estos tipos de compras de lujo van disminuyendo. En realidad, va subiendo la confianza del consumidor, junto con los nuevos estímulos económicos y la aceleración del proceso de vacunación que ha permitido una mejora del sector a “un ritmo sorprendentemente rápido”, según el estudio realizado en colaboración con Fundación Alta Gama, la fundación de la industria de fabricantes de artículos de lujo italianos. El cliente sigue demando exclusividad y eso puede involucrar el sector de los libros también.

Además, un libro tiene el valor añadido de brindar un crecimiento en términos de aprendizaje de competencias exclusivas. El poder está en el conocimiento.

También resulta ser una buena inversión: “Si invierto 1000 € y con lo que aprendo logro generar 10.000, esa es una excelente inversión”, afirma Dani Di Maggio. “Se trata siempre de ver más allá de lo normal”, resume.

En definitiva, un libro de edición limitada es la oportunidad de mostrar al mundo lo que se ha logrado y hacia donde se quiere ir después. Será una representación física de todo lo que una persona es capaz de hacer, por lo cual debe reflejar quién es como individuo. “Permíteme ayudarte a hacer realidad este sueño publicando tu primer libro de edición limitada con mi equipo, podemos trabajar juntos para crear algo verdaderamente especial para ti”, asegura Dani Di Maggio.

