Lola Amara, marca famosa por sus bolsos de piel, lanza su colección de complementos, gafas, collares y cinturones

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:02 h (CET)

Los accesorios como collares o sombreros son piezas importantes para mejorar la indumentaria del día a día. Estos complementos resaltan el look y reflejan parte de la personalidad de quien los use.

Este año, Lola Amara sorprende a los usuarios con su colección de accesorios naturales, entre los cuales se encuentra el reciente lanzamiento de cinturones, collares y gafas al mejor estilo retro y vintage.

La tienda es conocida por sus bolsos naturales hechos de piel y tejido. De igual forma, también es reconocida por sus diseños únicos, los cuales tienen el propósito de permitirle al cliente escoger su propio estilo, alejándose de los patrones establecidos por la sociedad.

Nueva colección de complementos naturales de Lola Amara Lola Amara pone a disposición del público más de 40 tipos diferentes de collares con estilos exóticos y hechos con materiales 100% naturales entre los cuales incluyen: ágatas, hueso tallado, piezas de cerámica, madera, cristales y zamak, entre otros. La colección está inspirada en varias etnias del continente africano y culturas relacionadas. Algunas piezas de los collares, elaboradas artesanalmente en otros países, están bañadas en bronce, plata y oro.

Para combinar con los collares, no pueden faltar las gafas de sol que ofrece Lola Amara. Se trata de modelos vintage y retro en diferentes tamaños, formas y colores. Las gafas son de categoría 3 y proporcionan una protección a la luz del sol de UV 400.

Otra pieza destacada en el catálogo de complementos naturales son los cinturones para mujer que, además de tener una funcionalidad fundamental para todo vestuario, vienen con estilos únicos y coloridos. Estos están elaborados a base de piel de boho con colores como marrón, azul, morado, naranja y rojo, entre otros.

Productos exclusivos y creativos para combinar Más allá de los artículos mencionados, Lola Amara incluye en su colección de complementos naturales los sombreros de tipo pamela. Estos son fabricados en mimbre, con formas que destacan la elegancia y clase.

Por otra parte, el catálogo posee piezas decorativas como lámparas de cáñamo, alfombras de palma y más artículos que pueden ser visitados en su página web. Sin embargo, el producto de mayor popularidad en la empresa siguen siendo los bolsos de piel y de telas con texturas creativas. Su diseño cuenta con una gran variedad de estilos como el bohemio, vintage, étnicos, modernos, retro, hippie y mezclas.

Con más de 9 años de experiencia en el mercado, Lola Amara entiende que cada persona tiene una forma de vestir única. Por ello, la tienda ofrece productos dedicados a transmitir cualquier tipo de ideas y emociones que el cliente quiera expresar, ya sea elegancia, libertad, exclusividad, diversión o pasión.

