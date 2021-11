Fundación Adecco lanza la Guía de Comunicación inclusiva y discapacidad Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:32 h (CET) Con la colaboración de la consultora Prodigioso Volcán, ha creado un manual cuyos objetivos principales son favorecer el empleo sostenible de las personas con discapacidad, a través de un correcto uso del lenguaje y la comunicación en los canales corporativos, convertirse en herramienta para el diseño de estrategias de diversidad, equidad e inclusión y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Tanto la guía como un cartel descriptivo se pueden descargar en: comunicacioninclusiva.com En los últimos años, la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad ha avanzado notablemente, teniendo el lenguaje un papel decisivo a la hora de construir una visión renovada en el imaginario social, en la que las personas con discapacidad tienden a participar de forma igualitaria en todas las esferas. Valga como ejemplo la Ley de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social de 2013, que sustituyó a la entonces llamada Ley de Integración social del minusválido (1982), un término ya en desuso por considerarse peyorativo —etimológicamente se traduce como “menos válido”—.

En este contexto de avance hacia un nuevo paradigma, Fundación Adecco lanza —de la mano de la consultora Prodigioso Volcán— la Guía de comunicación inclusiva y discapacidad, un manual que tiene como objetivos promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de un correcto uso del lenguaje y la comunicación; despertar la inquietud de empresas, periodistas y otros profesionales para estimular el uso de un lenguaje más inclusivo en su entorno de trabajo y en el desempeño de sus tareas, y convertirse en una herramienta clave para el diseño de estrategias de diversidad, equidad e inclusión.

Las empresas son un público estratégico de esta guía, al servir de soporte para que puedan realizar un tratamiento adecuado de la discapacidad y del lenguaje inclusivo en sus materiales corporativos. Sin embargo, también pueden hacer uso de ella periodistas, estudiantes, profesionales del ámbito de la educación y de otros servicios públicos. No está pensada para personas expertas en materia de discapacidad, inclusión y diversidad, sino para aquellas que estén alejadas de estas materias y que, en su día a día, presenten dudas sobre cómo referirse a la discapacidad o a otras circunstancias de vulnerabilidad social.

En palabras de Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “El lenguaje desempeña un papel crítico para que empresas, instituciones públicas y sociedad civil cambien el modo de mirar y asumir la discapacidad. Si queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa y tolerante hacia la diferencia, nuestro lenguaje y manera de comunicarnos también deben serlo”.

La comunicación inclusiva más allá del lenguaje

La Guía de comunicación inclusiva y la discapacidad ayuda a comprender que la comunicación inclusiva no solo es cuestión del lenguaje, también influye el mensaje y la actitud que tienen los hablantes respecto al tratamiento de la discapacidad. Por tanto, es un tema de comportamiento, actitud y valores.

En sus páginas se especifica qué es y que no es la discapacidad, cómo tratarla, los tipos que existen y cómo referirse a ellos de manera adecuada, lenguas y adaptaciones del lenguaje, consejos para un tratamiento inclusivo de la discapacidad, tecnologías inclusivas y la discapacidad en el lenguaje visual, Asimismo, aporta algunas pinceladas sobre vulnerabilidad social y migraciones.

A este respecto Sonia Oquendo, directora de Comunicación Clara de Prodigioso Volcán destaca que “la guía es un impulso hacia la igualdad de derechos respetando todas las diferencias. Este documento es clave para que empresas, administraciones o cualquier persona desarrolle la habilidad de incluir a todas las personas en sus comunicaciones desde una perspectiva clara e igualitaria”.

Tanto la Guía de comunicación inclusiva y discapacidad como un cartel descriptivo con las claves más importantes para la organización de eventos inclusivos pueden descargarse en: http://comunicacioninclusiva.com/

