Bezantol, el producto para el cuidado y la cicatrización de los piercings

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:50 h (CET)

Pensando en las necesidades de los amantes de los piercings, que deseaban cicatrizar su piercing de una forma rápida y segura, y después de casi dos años de investigación, nació Bezantol.

Se trata de una empresa pionera que ha creado una fórmula innovadora que cuenta con Código Nacional de Sanidad, convirtiéndose en la primera firma en tener una distinción tan importante en un producto dirigido al tratamiento y cuidados de las perforaciones corporales. Ante la ausencia de productos específicos que ayudaran a una rápida cicatrización, Bezantol ha tenido una excelente acogida con la venta a más de 10.000 clientes desde el año 2017, un hecho sin precedentes en un sector de este tipo.

Respondiendo a una necesidad colectiva En los últimos años, la pasión por los piercings ha crecido y, con ella, la necesidad de contar con un producto que contribuyera a su rápida cicatrización. Por esta razón, un equipo de profesionales médicos y especialistas en piercings unieron sus conocimientos para dar con una fórmula hipoalergénica que curara de manera definitiva el área de colocación de un piercing.Bezantol tiene una composición simple, teniendo como base el cloruro de benzalconio, uno de los mejores bactericidas, desinfectantes e inhibidores de la actividad viral en la piel, alcohol desnaturalizado al 0,01% y agua desmineralizada, que mantiene la zona de la perforación esterilizada, hidratada y limpia.

Otra de las características que hacen de Bezantol un producto único es que es 100% vegano, ya que su posología no contiene ningún componente de origen animal, convirtiéndose de esta forma en la primera marca cosmética en apoyar los objetivos de desarrollo sostenible.

Un producto efectivo y fácil de usar La firma no solo pensó en una fórmula para el cuidado y la cicatrización de los piercings, sino también en la comodidad y facilidad de su aplicación. Por ello, Bezantol tiene un formato de 20 ml que puede transportarse hasta en el bolsillo de un pantalón y su capacidad es duradera, así que sirve para la curación de 2 o 3 piercings, en un período aproximado de 15 días.

Su modo de uso es muy sencillo, después de limpiar la zona afectada, se puede aplicar la pulverización de Bezantol directamente sobre el área y dejar actuar durante 2 minutos para su absorción. Finalmente, se debe secar con una toalla desechable, en caso de quedar residuos. El proceso puede repetirse de 3 a 5 veces diarias, para lograr una recuperación definitiva en el menor tiempo posible.

El auge de la pasión por el piercing ha hecho de Bezantol un producto innovador y único con Código Nacional de Sanidad. Este puede adquirirse en estudios de tatuajes y piercings, en farmacias o en su página web.

