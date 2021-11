Diseño de interiores sostenible: la naturaleza entra en el hogar, por JAV Construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:15 h (CET) Entre las tendencias dictadas por los diseñadores internacionales, destacan las propuestas verdes y los proyectos de interiorismo eco sostenibles. Una filosofía de diseño que no es sólo una exigencia dictada por el mercado, sino un pensamiento cada vez más extendido En reformas integrales en Madrid, se presta especial atención a las cuestiones medioambientales, respetar la naturaleza debe ser un deber, es un valor y una filosofía de empresa que siempre hay que tener cuenta a la hora de diseñar nuevos entornos.

La gran cantidad de tiempo que se ha pasado en el interior de las viviendas debido a la pandemia ha llevado a repensar los espacios, a la aparición de nuevas necesidades vitales y a reflexionar sobre cuestiones medioambientales. En ausencia de estímulos externos, la necesidad de cambio se impuso, las ganas de renovar la casa primaron sobre todas las prioridades.

Las tendencias de diseño para el nuevo año incluyen un derroche de elementos naturales, materiales sostenibles y colores que recuerdan a la naturaleza. Y no hay que olvidarse del vintage: un efecto "usado" para dar nueva vida a los objetos sacados de las casas antiguas.

Este aspecto también forma parte de una economía de reciclaje creativo y de limitación de los residuos, en favor de un pensamiento de respeto al medio ambiente. Un estilo que crea atmósferas con efecto "usado" y lugares que contienen historias que contar.

Los más famosos diseñadores de interiores trazan horizontes de perspectiva en los que la atención a la sostenibilidad y al medio ambiente, a la esencialidad y a la búsqueda estética conviven para diseñar espacios de vida en los que todos puedan sentirse a gusto.

La sostenibilidad y el minimalismo dominan casi todos proyectos. Los materiales sostenibles, los colores que recuerdan a la naturaleza, la vuelta a la sencillez y los orígenes serán los conceptos clave sobre los que se diseñarán las nuevas reformas integrales.

Diseño de interiores sostenible: vivir en verde

Es la década de la sostenibilidad y la conciencia medioambiental en todos los sectores, al igual que en el diseño de interiores y en la reforma integral de la vivienda.

A menudo no se trata sólo de una elección estética, sino de un valor añadido al diseño y al hilo conductor de una reforma: un giro ecológico también en términos de diseño interior.

Los diseñadores relanzan constantemente nuevos modelos culturales con la intención de salvar el mundo. El plástico se convierte en el demonio y se suprime por completo en los hogares, en favor de materiales naturales, reciclados y reciclables.

Características de diseño interior ecológico

Mobiliario natural : Los materiales naturales en la decoración del hogar dan esa agradable sensación de relajación y desconexión.

Un estilo inspirado en la naturaleza se basa en elementos con materiales terrosos, orgánicos y sostenibles como la madera, el bambú, el mimbre, el lino, el algodón , etc. Diferentes combinaciones para crear un lugar en total armonía con el entorno.

: Los materiales naturales en la decoración del hogar dan esa agradable sensación de relajación y desconexión. Un estilo inspirado en la naturaleza se basa en elementos con materiales terrosos, orgánicos y sostenibles como , etc. Diferentes combinaciones para crear un lugar en total armonía con el entorno. Estilo escandinavo : Caracterizado por líneas esenciales y un profundo amor por la madera, en todas sus variantes y esencias no tratadas. Colores neutros y relajados para crear un ambiente acogedor. El estilo escandinavo combina el minimalismo con el diseño de interiores sostenible.

: Caracterizado por líneas esenciales y un profundo amor por la madera, en todas sus variantes y esencias no tratadas. para crear un ambiente acogedor. El estilo escandinavo combina el minimalismo con el diseño de interiores sostenible. Ecostyle: Una tendencia ecológica que se convierte en un estilo de vida. Este estilo presta mucha atención a la selección de materiales, donde se favorece los objetos reciclados y se ama lo ecológico. 6 materiales naturales que entran en el hogar

En el centro de un proyecto de reforma integral de interiorismo está la elección de los materiales. El giro ecológico que ha inspirado las últimas tendencias implica el uso masivo de materiales naturales como la madera, la piedra, los metales, el hormigón natural, el plástico orgánico y la vegetación.

1. Madera: Es el material que viene inmediatamente a la mente cuando se habla de casas sostenibles. Sin embargo, a la hora de elegir la madera se presta atención al ciclo de producción, a si procede de bosques sostenibles y también a qué tipo de tratamiento libre de productos químicos debe haber sido sometida. En el mobiliario de las casas modernas, la madera se utiliza en su aspecto más natural, con una coloración real y no artificial.

2. Piedra: Se trata de un material ecosostenible con gran impacto material. A menudo se utiliza para revestimientos o piezas de mobiliario individuales, como lavabos o jarrones decorativos.

Cuando se habla de piedra se refiere a un enorme número de opciones para utilizar en la reforma integral para suelos, paredes y mobiliario de interior y exterior. Mármol, cuarzo, mica, todos son materiales naturales.

3. Metales: acero, latón, aluminio, hierro, son metales que tienen una gran versatilidad de uso y son muy utilizados en todos los hogares. Quizá no se sepa que el aluminio es infinitamente reciclable, ligero, brillante, no se oxida y es resistente a la corrosión. Es perfecto para los elementos de decoración de los hogares modernos y ecológicos.

4. Plásticos orgánicos o reciclados: los fabricantes de muebles también han adoptado filosofías ecológicas. El resultado es la producción de muebles fabricados con plásticos reciclados. Las nuevas tecnologías permiten reutilizar los plásticos para nuevos objetos, reduciendo los problemas de contaminación relacionados con los procesos de eliminación y dispersión en el medio ambiente.

5. Cemento natural: en las casas de estilo industrial, es el protagonista absoluto de suelos, paredes y muebles. Los cementos naturales son el resultado de la cocción de la arcilla calcárea a altas temperaturas sin ninguna otra adición.

6. Verde en el hogar: el poder regenerador y equilibrador que tienen las plantas en el bienestar es una de las razones válidas para decorar las casas con plantas, flores y paredes verdes verticales. No se está hablando sólo de cuestiones estéticas para el equilibrio psicológico, sino también de una mejor calidad del aire en el hogar. Si antes simplemente se utilizaban unas pocas plantas para el exterior, ahora el verde se propone en todas las habitaciones, en busca de un efecto doméstico al estilo de la Jungla.

Colores de tendencia 2022

Hay que tener en cuenta todo lo que recuerda a la naturaleza. Los tonos inspirados en la naturaleza dominan el diseño de interiores: el ocre que recuerda a los desiertos, el verde que recuerda a los bosques, el azul que aporta serenidad y calma la mente.

Las paletas de tonos que recuerdan a los colores de la tierra son imprescindibles en las renovaciones de los próximos años.

Construcciones sostenibles

Últimamente, cada vez más personas buscan vivir de forma más sostenible, de hecho, las casas sostenibles están en el centro de las tendencias de construcción, edificios que se construyen y gestionan de forma más ecológica. Por ejemplo, en el uso de los materiales, las técnicas de producción y el mantenimiento, se utilizan materiales ecológicos, reciclados o aislantes del calor y que ahorran energía.

Las modernas políticas de sostenibilidad emprendidas por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han fomentado estas tendencias. Gracias a las campañas de información, las deducciones, las políticas sociales y las bonificaciones, optar por soluciones más sostenibles en el hogar se ha convertido en algo más seguro y conveniente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inteligencia artificial se suma a la lucha contra la violencia de género, según AIS GROUP AleaSoft: La importancia del almacenamiento y la hibridación de renovables en la transición energética Fundación Adecco lanza la Guía de Comunicación inclusiva y discapacidad PlanRadar ha participado en la construcción del puente Peljesac, la mayor obra de infraestructura de Croacia DEKRA celebró ayer su informe de Seguridad Vial en formato online y presencial