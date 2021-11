Fumigación 100% ecológica sin venenos y sin residuos con equipo Ozonotec Eco Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET)

A nivel conceptual, el ozono es un gas que se encuentra en la atmósfera y que está conformado por tres moléculas de oxígeno, caracterizándose actualmente por ser un gran desinfectante. Por tal motivo, el ozono se produce de forma artificial con unos aparatos especiales conocidos como generadores de ozono. Estos, hoy en día, están siendo muy solicitados por su alta eficacia para purificar el aire, el agua y para eliminar olores.

En el mercado español, existen diferentes empresas que comercializan estos productos, una de ellas es Ozonotec Eco , la cual está revolucionando el sector con su nuevo generador de ozono para fumigar sin venenos, solo con agua ozonizada en alta concentración y sin consumibles, solo con oxígeno del aire y electricidad.

El equipo para fumigar de esta compañía no deja residuos, siendo un potente fungicida, eliminando incluso cotonet o cochinilla algodonosa, oídio, mildiu, botritis, etc.

Su equipo se adapta a todo tipo de atomizador y tractor, ya que trabaja con inyección directa. Adicionalmente, son 100% ecológicos y económicos, ya que no necesitan productos de ningún tipo, solo agua, electricidad y oxígeno, además de no dejar residuos de ningún tipo, ya que tras un corto tiempo (menos de una hora) el ozono vuelve a convertirse en oxígeno.

Para tratar las plantas, lo ideal es el agua ozonizada, dependiendo del grado de concentración del ozono es válido para el riego o para un tratamiento foliar más intensivo.

El equipo puede ser utilizado para tratar de forma preventiva y correctiva en tratamientos de desinfección de plantas o cultivos de herbáceas y leñosas, desde tomates, sandías, pepinos, fresas, espárragos, lúpulo, almendros, olivos, aguacates, mangos, etc., eliminando y previniendo enfermedades originadas por infinidad de patógenos: bacterias, virus, mohos, hongos, ácaros, esporas, etc.

