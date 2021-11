Regalos de Navidad corporativos: cómo elegirlos para todos los gustos, por DALKON REGALOS Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:54 h (CET) La Navidad se acerca poco a poco y es hora de empezar a pensar en regalos para regalar a los colaboradores y empleados Cuando se hacen regalos de empresa siempre se espera que sea apreciado y utilizado por quien lo recibe, por esta razón puede que no sea fácil encontrar el más adecuado para regalar.

A continuación, se exponen algunas ideas originales que impresionen y hagan que la gente recuerde la empresa.

¿Qué regalos de empresa elegir?

La elección del regalo de empresa más adecuado y original depende básicamente de varios elementos: el tipo de empresa, la imagen o filosofía corporativa y, obviamente, el presupuesto disponible.

No hay que subestimar los beneficios de los regalos de empresa, ya que le permiten obtener un importante rendimiento de la imagen y reforzar las relaciones con los empleados y colaboradores.

Para estar seguro de hacer un regalo realmente original, hay que prestar atención a algunos factores:

Calidad : Es inútil basar la elección de los regalos de empresa en la búsqueda del ahorro. Regalar un objeto o un gadget de mala calidad y nada funcional es totalmente perjudicial para la imagen de la empresa . El mensaje que recibe el destinatario es el de una falta de cuidado o atención hacia los empleados y colaboradores, un factor que es profundamente perjudicial para la imagen y la cohesión de la empresa.

: Es inútil basar la elección de los regalos de empresa en la búsqueda del ahorro. . El mensaje que recibe el destinatario es el de una falta de cuidado o atención hacia los empleados y colaboradores, un factor que es profundamente perjudicial para la imagen y la cohesión de la empresa. Utilidad : El regalo debe ser un objeto que tenga una utilidad real en la vida del destinatario, de lo contrario se convertirá en un adorno o gadget más que se guardará quién sabe cuánto tiempo.

: El regalo debe ser un objeto que tenga una en la vida del destinatario, de lo contrario se convertirá en un adorno o gadget más que se guardará quién sabe cuánto tiempo. Singularidad: Si el objetivo es ser original y ser recordado, es necesario centrarse en la singularidad del regalo. Esto no significa elegir regalos extraordinarios y caros, sino dar un toque personal, único y distintivo al regalo. Una buena idea sería personalizar el regalo escribiendo una breve dedicatoria o adjuntando una fotografía o imagen que simbolice la empresa. Los regalos de empresa más originales para Navidad

¿Qué hay que tener en cuenta para hacer regalos de empresa en Navidad?

Hay muchas posibilidades para elegir un regalo que pueda satisfacer las más diversas necesidades, desde los aparatos más sencillos y baratos hasta los más tecnológicos y caros.

Algunas de las ideas más originales son:

Botellas térmicas personalizadas

Si una empresa está atenta y es sensible a las cuestiones de protección del medio ambiente, elegir botellas térmicas de acero como regalo de empresa para Navidad es la decisión más coherente y concreta que se puede tomar.

Es un gadget muy popular y valorado, hecho totalmente de acero, es completamente reciclable y permite tener siempre bebidas frescas o calientes durante la mayor parte del día.

Hay tantas formas de personalizar las botellas de agua que no será difícil hacer que este regalo sea único. Una de las más singulares es la posibilidad de personalizar las botellas de agua con el logotipo de la empresa grabado con tecnología láser. Esta última solución no pasará desapercibida y seguramente será apreciada por los clientes y empleados.

Cargador inalámbrico

Pasando a los regalos más tecnológicos, un gadget sin duda útil es el cargador inalámbrico. Cada vez son más los smartphones, smartwatches y auriculares bluetooth compatibles con el estándar de carga inalámbrica, y dado que la cantidad de carga de estos dispositivos no siempre es suficiente, resulta muy conveniente contar con una base de carga que, con sólo colocar el dispositivo sobre ella, comience a cargarlo.

La ventaja de estos accesorios es que son fácilmente transportables y además pueden integrar funcionalidades adicionales, desde un despertador hasta un altavoz bluetooth.

Bolsa térmica

Una idea de regalo que seguro que es muy útil y apreciada por los empleados y clientes es la bolsa térmica. Este es uno de los accesorios que todo empleado utiliza en varias ocasiones para mantener frescos o calientes los almuerzos y aperitivos en el trabajo.

La nevera portátil también puede ser útil en otras ocasiones fuera del trabajo, en un viaje fuera de la ciudad, en la playa, etc., y seguro que habrá muchas circunstancias en las que se pueda utilizar este tipo de regalo.

Mochila

En los regalos de empresa para Navidad, la mochila es un gadget que no puede faltar. Los empleados de cualquier empresa necesitan llevar siempre consigo el ordenador personal, la tablet, carpetas con diversos proyectos, catálogos, libros, etc.

La mochila responde perfectamente a esta necesidad, cómoda y práctica, es capaz de contener una amplia gama de objetos. Para que este gadget sea único y original, es posible elegir entre infinidad de opciones de personalización, desde los modelos más tradicionales hasta los más innovadores, con cierre antirrobo o con puerto USB para poder recargar siempre el smartphone.

Algunos modelos también pueden estar equipados con altavoces Bluetooth y paneles solares integrados, lo que los convierte en una estación multimedia portátil.

Auriculares verdaderamente inalámbricos

El ajetreo de la vida cotidiana hace que sea esencial poder moverse cómodamente sin demasiadas restricciones. Por eso, los verdaderos auriculares inalámbricos son un gran regalo de empresa para cualquier trabajador o cliente.

Pequeños y ligeros, permiten escuchar la música en cualquier contexto, así como responder rápidamente a las llamadas telefónicas sin tener que utilizar el smartphone.

Powerbank

Tener una batería externa para llevarla siempre encima se ha convertido en algo esencial.

Por muy buenos que sean los últimos smartphones en cuanto a duración de la batería, no siempre se puede pasar el día sin tener que recargar el teléfono. Por eso un powerbank es la solución ideal para estas ocasiones, ya que dependiendo de la capacidad puede recargar un dispositivo varias veces.

Este gadget se ha transformado con el tiempo, haciéndose cada vez más inteligente: hay modelos capaces de recargarse con energía solar, mientras que otros están equipados con tecnología de carga inalámbrica.

Si realmente se quiere impresionar, también hay powerbanks lo suficientemente pequeños como para convertirse en cómodos llaveros.

Gadgets y diseño ecológicos

Los gadgets ecológicos no sólo son "útiles" para el medio ambiente, en realidad, son objetos con un diseño muy refinado y contemporáneo, capaces de responder a las necesidades de la empresa y de aumentar la reputación de marca de una organización gracias también al impacto estético, realzando la marca y subrayando el enfoque del desarrollo ecológico y sostenible.

Por fin se ha producido un cambio con respecto al pasado: mientras que antes había una avalancha de artilugios publicitarios desechables de muy mala calidad, que llenaban los contenedores de basura durante años, ahora hay empresas que producen artículos personalizables, que no sólo están hechos con materiales sostenibles o respetuosos con el medio ambiente, sino que son de alta calidad, por lo que son más resistentes y duraderos en el tiempo.

Además, se ha comprobado que la distribución de miles de aparatos de baja calidad no sólo contribuye a dañar el planeta, sino que también perjudica la propia imagen de la empresa, poniendo un concepto de superficialidad ética y empresarial.

Publicidad, identidad y participación

Es bien sabido que la principal tarea de los regalos promocionales es difundir la marca, anunciándola en todo momento y lugar, mediante objetos de uso cotidiano: botellas de agua, libretas, artículos de papelería, camisetas y bolsas de la compra son algunos ejemplos de esta estrategia de marketing que, con el uso de gadgets sostenibles, permite a la empresa tener también un atractivo verde.

En otras palabras, lo que se crea es una identidad real de la empresa, que se apoya y corrobora en el conjunto de objetos que pone a disposición.

Y eso no es todo, el uso de gadgets ecológicos en la estrategia de una empresa es importante porque implica directamente al usuario, que se convierte en embajador de los valores de la organización.

