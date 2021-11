Pujol Clima lanza una línea nueva de soluciones en energía solar Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:28 h (CET) La empresa especializada en climatización empieza a trabajar con nuevos recursos en la energía solar La empresa Pujol Clima trabaja realizando instalaciones energéticas de aire acondicionado, calefacción, contraincendios, climatización inteligente, electricidad y energía solar.

Cuenta con un equipo de profesionales capacitados y especializados para realizar cualquier tipo de proyecto relacionado con las instalaciones energéticas. Para realizar instalaciones y ofrecer una garantía de servicio, la empresa trabaja con las mejores marcas del mercado, con lo cual la calidad está asegurada.

Actualmente han lanzado una nueva línea de soluciones de energía solar. La energía solar residencial es aquella que apuesta por una energía limpia y no depende de las grandes eléctricas. La energía de almacenamiento con batería es aquella que acumula la energía solar que no se gasta para poder hacer uso de ella por la noche o durante situaciones de emergencia.

El cargador de vehículos es otra de las nuevas soluciones que ha implementado Pujol Clima en sus servicios, gracias a ella se puede cargar un vehículo eléctrico de la forma más rápida posible.

Automatizar la propia casa y controlar toda la climatización del hogar o empresa es a lo que se llegará el día de mañana, trabajando para conseguir desarrollar una casa inteligente que permita automatizar todos los aspectos de la casa, concretamente el del sector de la climatización.

La comodidad y el confort son factores que destacan en un hogar o vivienda, es por ello por lo que Pujol Clima busca innovar y adaptarse continuamente a las necesidades de la población en cuanto a las instalaciones energéticas del momento.

Gracias a estos avances se consigue ahorrar y aprovechar más energía.

Para conocer más acerca de las nuevas soluciones en energía solar, puedes visitar la página web: www.pujolclima.com o contactar con la empresa a través del siguiente número de teléfono: 93 727 24 28 o enviando un correo electrónico a: info@pujolclima.com

