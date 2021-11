Arson Metering lleva su tecnología LoRaWAN a nuevas instalaciones de telelectura de agua y gas Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:40 h (CET) Las instalaciones han crecido un 50% respecto al pasado año y en su Centro de Control se reciben y gestionan más de 10 millones de datos cada día La firma Arson Metering ha realizado un intenso despliegue de su tecnología LoRaWAN para telelectura de contadores, mostrando su eficacia en la gestión del suministro del agua y el gas. A lo largo de este año ha realizado instalaciones a nivel nacional como Internacional, en ciudades como Salamanca, Lezama (Bizkaia), Isla de Agistri en Grecia y Manila en Filipinas, respondiendo con éxito a los condicionantes más variados. También ha llevado esta tecnología a la gestión del suministro de gas realizando dos proyectos pioneros. En global, sus instalaciones han crecido un 50% respecto al pasado año. En su Centro de Control se reciben y gestionan más de 10 millones de datos cada día.

El avance de su tecnología viene de la mano de las ventajas que aporta, que son únicas en su campo. El sistema utiliza el protocolo estándar abierto de comunicaciones LoRaWAN, de largo alcance y baja potencia, orientado para el despliegue del “Internet de las cosas” IoT. La solución ha sido desarrollada y fabricada específicamente para telelectura de contadores y sensorica, respondiendo positivamente al principal problema que tienen estos despliegues, que es la necesidad de conexión eléctrica y la elección de los puntos ideales para desplegar los Gateway de tan solo 20 cm., para que las comunicaciones permanezcan estables y fiables.

Frente a esto, la tecnología LoRaWAN de Arson Metering ha superado las limitaciones técnicas de los sistemas LoRaWAN convencionales. Está dotada de autonomía, por lo que no requiere conectividad eléctrica ni de banda ancha. Esto significa que permite obtener el 100% de los datos de los contadores, estén donde estén situados, con un gasto energético mínimo y optimizando la vida de sus baterías. Además, puede leer todos tipo de contadores de todos los fabricantes e integrar en el mismo sistema todas las tecnologías, tanto las actuales como las nuevas que surjan en el futuro.

Estas características hacen que esta tecnología resulte idónea para los despliegues de telelectura de contadores. Es un sistema concebido para que quien gestiona no piense en el sistema; solo en gestionar el agua.

Capacidad de respuesta en múltiples instalaciones

El despliegue del sistema de telelectura de contadores de agua en la ciudad de Salamanca es un ejemplo de su capacidad. Aqualia, encargada de la gestión del suministro de agua en el municipio, ha contado con esta tecnología para realizar la implantación. Arson Metering ha proporcionado cobertura LoRaWAN en toda la capital, abarcando sus 40 km2. Esto ha permitido las comunicaciones de todo el sistema para gestionar telemáticamente el suministro de agua de la ciudad, de 145.000 habitantes.

En el municipio de Lezama, en Bizkaia, también se ha creado una amplia área de cobertura para la instalación de telelectura que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia ha realizado con esta tecnología. La red de comunicación LoRaWAN de Arson Metering se encarga de que los datos de los más de 1.000 contadores, totalmente dispersos y ubicados en los domicilios, se reciban en una plataforma de registro y control, de forma inmediata y totalmente fiable.

Entre las instalaciones de mayor exigencia se encuentra la realizada en la isla de Agistri en Grecia, que da cobertura completa a toda la isla en unas difíciles condiciones orográficas, sin conectividad y sin conexiones eléctricas.

Las actuaciones que se han llevado a cabo en Costa Rica confirman la versatilidad de este sistema, que se ha adaptado con éxito a la particular frecuencia de comunicaciones del país. Tras realizar un primer proyecto en colaboración con la gestora de agua AYA -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado-, se ha desplegado una nueva red de telelectura en 12 Asadas, o municipios, integrando más de 30.000 contadores en un proyecto a 4 años de 300.000 contadores.

El fácil despliegue de todo el sistema permite realizarlo de forma totalmente autónoma y a distancia, bajo la dirección del equipo del Centro de Control de Arson Metering. Así ha sido en los proyectos de Costa Rica y también en el proyecto piloto que la empresa está realizando en Manila, organizado desde Bizkaia.

También para la red de gas

Arson Metering ha llevado esta tecnología a la gestión del suministro de gas para avanzar en la digitalización y en la creación de redes inteligentes. La tecnología ha sido la base de dos instalaciones pioneras que han tenido lugar en Alonsótegi y Ugao Miraballes (Bizkaia), realizadas por Nortegas en colaboración con el Ente Vasco de Energía y los ayuntamientos de estos municipios.

El pasado septiembre se puso en marcha Bidegas II, un despliegue realizado en tecnología LoRaWAN que se ha llevado a cabo en el municipio de Alonsótegi con la instalación de 752 contadores inteligentes y elementos de sensórica en una selección de domicilios.

Este proyecto da continuidad a Bidegas I, una actuación que se llevó a cabo con éxito en Ugao-Miraballes entre 2019 y 2020 integrando 1.000 contadores. En esta ocasión la tecnología LoRaWAN ha permitido reducir el número de equipos que dan cobertura a toda el área al tiempo que amplia la señal, lo que ha supuesto también un menor impacto visual y ambiental en las calles del municipio.

