Made in Málaga® y María Rengel, diseñadora artesana malagueña, presentan la Colección Andalucía Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:09 h (CET)

“Colección Andalucía” es un tributo de la artesana malagueña María Rengel a su tierra, cultura, historia y raíces ancestrales. Se trata de un lanzamiento en noviembre de accesorios de diseño artesanal de la diseñadora que cuenta con el apoyo de Made In Málaga®.

Una de las particularidades de estos accesorios es que, en su elaboración, están representadas las 8 provincias andaluzas. Los colores, formas y materiales motivan a iniciar un viaje que comienza en Málaga y continua en Sevilla, pasando por Granada, Córdoba, Huelva, Almería, Jaén y culminando en Cádiz.

Piezas exclusivas La “Colección Andalucía” de la artista María Rengel está compuesta por piezas exclusivas y series limitadas. La diseñadora explica que el proceso de elaboración y el horno le dan una terminación única a cada uno de los accesorios. Las joyas tienen la particularidad de seguir elementos comunes que le dan cuerpo al conjunto, pero detalles que las hacen irrepetibles.

Es lo que los artesanos llaman la ley del horno, del fuego y de los materiales asociados a un diseño conectado con el corazón y las raíces. Justamente, es ese espíritu ancestral de la tierra lo que atrajo el apoyo de otras 2 diseñadoras malagueñas. Se trata de Susana Hidalgo y Lourdes Paz, cuyas creaciones sirven de marco elegante y sofisticado para presentar las piezas de María Rengel.

Susana Hidalgo cede 2 de sus afamados diseños de alta costura producidos en su atelier, ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Málaga. Por su parte, Lourdes Paz hace lo propio con un modelo ad hoc que ha sido fruto de la inspiración de sus líneas flamencas elegantes. Todo para reforzar, en la presentación de la “Colección Andalucía”, ese color local que tiene la serie.

Dana Cervantes es la imagen de la colección Además de la participación de las diseñadoras Susana Hidalgo y Lourdes Paz, María Rengel también agradece la colaboración de la atleta olímpica malagueña Dana Cervantes. La deportista, quien representó a España en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, es la imagen de este nuevo proyecto.

Es la primera vez que Dana Cervantes participa en el mundo de la moda y lo hace de la mano de su amiga, la diseñadora y artesana María Rengel. La autora no solo contó con la colaboración de la atleta en el lanzamiento, sino que esta también participó como modelo en las fotografías. “El resultado es espectacular, único y muestra en todo su esplendor el perfecto encaje de modelo, diseños y moda malagueña”, asegura María Rengel.

La “Colección Andalucía” podrá adquiriese exclusivamente en el marketplace de Made In Málaga®, la iniciativa privada que apoya el trabajo de artistas, emprendedores y empresarios de la provincia. Al comprar las piezas de la colección, los clientes recibirán un certificado de autenticidad numerado y firmado por la autora.

