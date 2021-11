Inaugurado el Hotel Rural Restaurante El Balcón de la Vega Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:17 h (CET) Es un proyecto dinamizador de la economía local que está creando empleo y asentando población desde su misma puesta en marcha En la mañana de hoy se ha inaugurado el Hotel Rural Restaurante 'El Balcón de la Vega' de Pareja. Esta nueva infraestructura cuenta con dos plantas, y siete habitaciones dobles con servicio, y está ubicada en la calle Cuartel, en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Pareja.

Definiendo la razón por la que recibe su nombre, el Balcón de la Vega cuenta con unas vistas privilegiadas sobre La Alcarria. Se alza sobre la vega del río Ompólveda, en una posición elevada desde la que se pueden contemplar bellísimos atardeceres, con el azud de Pareja de fondo.

El alcalde de Pareja, Javier del Río, aludía esta mañana a la ilusión con la que se ha diseñado, construido y puesto en servicio el hotel. “Dicen que la ilusión mueve el mundo. Esa ilusión, junto con el esfuerzo de muchos, ha hecho posible que El Balcón de la Vega sea una realidad”, ha señalado el regidor. Hacía décadas que en el núcleo urbano de Pareja no había un establecimiento hotelero para pernoctar, desde que cerrase la antigua Fonda de la calle Mayor, y también lo hiciera la pensión de la Plaza, aquella en la que se hospedó el Nobel Camilo José Cela en su Viaje a La Alcarria, por no nombrar el Hotel Las Anclas, de 5 estrellas, construido en los años 60 a orillas de Entrepeñas, en el antaño Mar de Castilla, al que la despoblación y los trasvases obligaron a seguir el mismo camino.

“Pareja y toda la comarca ribereña cuentan con un enorme encanto natural, paisajístico, cultural, patrimonial, histórico y humano que hay que aprovechar. Por todo ello, muchas personas, muchos vecinos de Pareja, nos han animado a lanzar este proyecto desde el Ayuntamiento”, ha añadido del Río. Así, con la idea clara de cuál debía ser el resultado final: un proyecto dinamizador de la economía local que crease empleo y asentase población, el Ayuntamiento de Pareja encargó los planos a los técnicos, realizó la correspondiente valoración económica, y se puso a trabajar.

Además de contar con los propios recursos municipales, de manera inmediata el Ayuntamiento encontró el apoyo del grupo de acción local FADETA, y de su presidente, Jesús Ortega, así como de ENRESA, que hizo visible Arturo González, su responsable de RSC, y, por supuesto, también el de todos los municipios de AMAC con su presidente, Juan Pedro Sánchez, a la cabeza.

El 90 % de las empresas y del personal que han intervenido en la obra es de Pareja. Desde la misma puesta en marcha del proyecto se conseguía, por tanto, el objetivo de dinamizar la economía local. Técnicos, albañiles, pintores, electricistas, cerrajeros o el decorador, “han hecho un gran trabajo que agradezco sinceramente”, ha dicho el regidor.

El proyecto debiera haber estado acabado tiempo antes. Sin embargo, la “ingente tramitación legal”, como la ha calificado del Río, que se exige a pequeños ayuntamientos como el nuestro, la misma que al de una gran ciudad, “pero en nuestro caso con infinitamente menos recursos materiales y humanos”, sumada a la peor crisis económica y sobre todo sanitaria que el mundo ha tenido en décadas, como es la pandemia del COVID, han sido los dos grandes obstáculos que han retrasado la finalización. Sin embargo, “gracias al empeño de todos los implicados, el éxito del proyecto es evidente”, ha afirmado el regidor parejano.

Javier del Río reiteraba su agradecimiento sincero a quienes han trabajado y colaborado, cada uno desde su posición y cometido, para lograr el objetivo. “No puedo olvidar el gran trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Pareja por sus concejales, técnicos, personal de oficios, ni al personal administrativo, con su secretaria a la cabeza, que tantas gestiones han realizado, o, por supuesto, a todos y cada uno de los vecinos de Pareja, que desde hace ya más de 20 años nos vienen alentando y apoyando para conseguir lo mejor para nuestro pueblo”, ha señalado.

Del Río terminaba sus palabras diciendo que “si don Camilo, que inmortalizó estos pueblos con sus libros y con su premio Nobel, pudiese estos días acercarse por nuestra Alcarria, volver a Pareja, saldría satisfecho de este Hotel Restaurante, bien comido y bien bebido; dormiría plácidamente su siesta de pijama y orinal, y se asomaría a este ventanal, a este Balcón de la Vega de Pareja, disfrutando de su paisaje y mirando al futuro con optimismo, como lo hacemos hoy todos nosotros”, ha terminado.

También han intervenido en la inauguración Jesús Ortega, presidente de FADETA, María Pérez Hernández, directora de desarrollo corporativo de ENRESA, Juan Pedro Sánchez, presidente de AMAC, y Santos López Tabernero, delegado de agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La apertura del restaurante tenía lugar el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con la víspera del día grande de Pareja, el de la Virgen de los Remedios. Unos días después, concretamente el 20 de septiembre, abría también el alojamiento. Desde entonces, los responsables de la empresa están satisfechos con estos primeros meses de trabajo.

El alojamiento dispone de 2 suites (una de ellas con cocina), 2 habitaciones dobles superior y otras 4 habitaciones dobles, habitaciones que llevan el nombre de los distintos parajes del municipio.

El Balcón de la Vega cuenta, además, con un restaurante donde pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica con platos típicos de la zona, que combina la buena cocina con un ambiente distendido. Tiene una agradable terraza de verano donde se puede disfrutar de las vistas excepcionales.

Las habitaciones son amplias y luminosas con buenas vistas enfocadas al azud del pueblo. Todas las habitaciones del Balcón de la Vega tienen una decoración elegante de estilo clásico y una iluminación suave. Asimismo, disponen de calefacción u aire acondicionado, TV de pantalla plana, baño privado con ducha y secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, además de Wifi.

Hotel y restaurante son atendidos por un buen servicio hostelero profesional y cualificado, que viene ofreciendo desde su apertura Segundo Redondo y su empresa. La concesionaria, además de traer parte de su personal, ha contratado a trabajadores de Pareja, incluidas personas que, desde otros países, han querido venir a vivir a Pareja, alguno de ellos en colaboración con la Asociación Pueblos con Futuro, con la que el Ayuntamiento de Pareja viene colaborando desde hace años para asentar familias en el medio rural.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inteligencia artificial se suma a la lucha contra la violencia de género, según AIS GROUP AleaSoft: La importancia del almacenamiento y la hibridación de renovables en la transición energética Fundación Adecco lanza la Guía de Comunicación inclusiva y discapacidad PlanRadar ha participado en la construcción del puente Peljesac, la mayor obra de infraestructura de Croacia DEKRA celebró ayer su informe de Seguridad Vial en formato online y presencial