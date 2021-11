Modesta recuperación del sector de la construcción en el tercer trimestre del año, también en CLM Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:21 h (CET) La superficie visada en obra nueva y rehabilitación aumenta un 4,86% respecto al tercer trimestre de 2019 y se eleva al 22,21% en comparación con el mismo periodo de 2020, de acuerdo con las estadísticas de los Colegios de Arquitectos. En Castilla-La Mancha el aumento en cuanto a superficie visada en obra nueva y rehabilitación estuvo muy por encima de la media, elevándose hasta el 45,6% Toledo. 26 de noviembre de 2021. El Barómetro de Arquitectura y Edificación tiene como objetivo ofrecer al sector, en particular, y a la sociedad, en general, la visión de los arquitectos y arquitectas colegiados sobre la evolución en el corto plazo del sector de la construcción, ya que el trabajo que se realiza en los despachos y estudios de arquitectura es un indicador avanzado de lo que va a ocurrir. En este tercer sondeo, habilitado a través de la web del CSCAE entre el 9 y el 27 de septiembre, con acceso restringido a profesionales colegiados, han participado 392 arquitectos.

De los datos recogidos se desprende que la construcción se mantiene en la senda de recuperación iniciada en el primer semestre del año, avanzando de forma modesta. De acuerdo con las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos, entre julio y septiembre, la superficie visada para obra nueva y rehabilitación aumentó un 4,86% respecto al mismo periodo de 2019, pasando de 7,9 millones de metros cuadrados (m2) visados a 8,3 millones, y se elevó hasta el 22, 21% en comparación con el tercer trimestre del año pasado, anómalo debido al impacto de la crisis derivada de la pandemia de Covid19. En Castilla – La Mancha, la tendencia también es positiva con una media de crecimiento del 45,6% de superficie visada entre obra nueva y rehabilitación.

En el tercer trimestre de 2021, se han visado 27.292 viviendas nuevas y 8.487 para rehabilitar, lo que supone un aumento del 14,14% y del 14,61%, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2019. En comparación con el tercer trimestre de 2020, el incremento de la vivienda de obra nueva ha sido del 26,22% y se ha disparado en el caso de la rehabilitación, donde prácticamente se ha doblado (+49,6%), consolidando así una tendencia que ya se había observado en el primer semestre del año. La tendencia en CLM es creciente en cuanto a vivienda de obra nueva muy por encima de la media, situándose en un porcentaje de crecimiento del 94,0%, mientras que el visado de rehabilitación de vivienda ha caído en un 22,4%.

Obra nueva: mejora en el tercer trimestre

Los datos de vivienda nueva visada han seguido mejorando en el tercer trimestre del año. En relación con el mismo periodo de 2019, las estadísticas de los Colegios de Arquitectos reflejan que la superficie de carácter residencial y no residencial visada para obra nueva en nuestro país ha aumentado un 7,15%. Se ha pasado de 5,8 millones de m2 visados entonces a 6,2 millones. Esto representa un incremento del 14,56% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De forma desagregada, en el tercer trimestre de este año, para superficie residencial se visaron 4.841.348 m2, lo que significa un 8,34% más que en el mismo periodo de 2019, en el que se visaron 4.468.564 m2. El aumento respecto al año pasado es del 24,72%, con 3,8 millones de m2. En cuanto a la superficie visada para obra nueva no residencial, el volumen visado ha sido de 1.389.451 m2. Respecto a 2019 supone un incremento del 3,21%, pero implica una caída del 10,76% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Una recuperación modesta y desigual por territorios

Por territorios, la recuperación del sector sigue siendo desigual y modesta en la mayor parte de las comunidades autónomas. En comparación con el tercer trimestre de 2019, los mayores incrementos en la superficie visada para obra nueva y rehabilitación entre julio y septiembre de este año se registraron en La Rioja (+124,8%), País Vasco (+103,3%) y Castilla-La Mancha (+46,5%) y en la ciudad autónoma de Ceuta (+292,6%). Además, experimentaron aumentos relevantes la Comunidad Valenciana (+30,7%), Extremadura (+22,3%), Andalucía (+22,1%) y Cataluña (+16,9%). La superficie visada también aumentó en Navarra (+8,4%) y Aragón (+6,4%) y, de forma leve, en Castilla y León (+2,6%) y Asturias (+1%). Sin embargo, retrocedió en Islas Baleares (-28,9%), Galicia (-21,8%), Islas Canarias (-16,7%), Madrid (-15,3%), Cantabria (-5,5%) y Murcia (-1,8%). En comparación con el tercer trimestre del año pasado, atípico por los efectos del Covid19, La Rioja acusó una pérdida de la superficie visada de -45,7%. El motivo de ese retroceso está relacionado con el incremento en el visado que experimentaron algunas comunidades en el tercer trimestre de 2020 debido a que, en ese momento, el sector remontaba ligeramente después de dejar atrás la segunda ola de la pandemia. En este contexto, también han presentado valores negativos Islas Canarias (-29%), Murcia (-23,7%), Navarra (-19,1%) y Aragón (-9%). En todas las demás comunidades el visado para obra nueva y rehabilitación aumentó respecto a los meses de julio y septiembre de 2020.

“Los datos recogidos demuestran que el sector poco a poco se va sobreponiendo a crisis provocada por la pandemia. Desde el Colegio de Arquitectos de Castilla – La Mancha hemos defendido en todo momento la importancia de la construcción como motor de la recuperación económica. En nuestra región, por su extensión y características, el crecimiento en obra nueva supera en gran medida el de la media nacional. Los cambios producidos en la forma de ver la vivienda a raíz del confinamiento están llevando a muchas personas a adquirir nuevas viviendas más abiertas y en zonas menos pobladas” afirma Elena Guijarro, decana de COACM.

En la comparativa 2019-2021, la obra nueva de carácter residencial experimentó fuertes aumentos en La Rioja (+189,8%), Ceuta (+1.206%) y Castilla-La Mancha (+94%). Le siguen Galicia (+46,4%), Murcia (+33,8%), Asturias (+22,6%), Castilla y León (+21,8%), Aragón (+16,5%), País Vasco (+16,1%), Cataluña (+14,6%) y Madrid (+4,8%). Presentaron valores negativos Islas Canarias (-41,6%), Navarra (-36,4%), Islas Baleares (-30%), Comunidad Valenciana (-11,7%), Cantabria (-9,8%) y Extremadura (-7,8%). Respecto al tercer trimestre de 2020, los incrementos de la superficie visada fueron mayores que los de 2019, con aumentos superiores al 50% en Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León, debido a que 2020 fue un año anormal por el impacto del Covid19. Sin embargo, la obra nueva residencial retrocedió en La Rioja (-47,9%) y sigue sin remontar en las Islas Canarias (-39,8%), Navarra (-27,3%) y Comunidad Valenciana (-5,8%). También se visó menos en el País Vasco (-15,1%) y Murcia (-11,4%).

En cuanto a la rehabilitación residencial, la comparativa con el tercer trimestre de 2019 arroja los siguientes datos: la superficie visada aumenta de forma notable en Comunidad Valenciana (+594%), Aragón (+380,5%), Andalucía (+72,5%), Extremadura (+57,5%), Castilla y León (+52,9%) y Cataluña (+50,7%). Le siguen Madrid (+15,9%), Ceuta (+14,3%), Asturias (+10,5%) y Galicia (+1,3%). Retrocede, sin embargo, en La Rioja, con un descenso del 53,1%, en Castilla-La Mancha (-22,4%), Islas Canarias (-7,2%) e Islas Baleares (-2,6%). Respecto al tercer trimestre de 2020, la superficie visada de carácter residencial se ha incrementado en casi todas las comunidades que aportan datos, a excepción de Islas Canarias (-27,8%), Madrid (-9,3%) y Andalucía (-2,6%).

“Es cierto que el porcentaje en cuanto al visado de rehabilitación de vivienda es negativo en nuestra región, pero con el enorme esfuerzo que se está haciendo desde COACM en colaboración con las administraciones, especialmente con la JCCM, que ha puesto todo su empeño en trabajar en el pacto de la reconstrucción, y junto a la ley SUMA y con la llegada de las ayudas de los fondos europeos, estamos convencidos de que se logrará que esta tendencia se revierta en los próximos meses. Debemos apostar por sacar el máximo rendimiento a las convocatorias de subvenciones a la rehabilitación de vivienda, que gracias entre otros a los Fondos Next Generation, pueden dar un gran impulso a la rehabilitación del parque de vivienda de nuestra región” asegura la decana.

Mejora la confianza de los/as arquitectos/as a corto y medio plazo

Los resultados del tercer Barómetro de Arquitectura y Edificación, impulsado por los Colegios de Arquitectos y el CSCAE, muestra una mejora de la confianza de los/as arquitectos/as colegidos/as acerca de la evolución del sector a corto y medio plazo, y también que la experiencia vivida durante el Covid19 y el confinamiento está teniendo reflejo en los encargos. Así lo afirma el 51,83% de los profesionales encuestados que trabaja en el ámbito de la edificación. De ellos, el 53,53% indica que los principales encargos que han recibido están relacionados con reformas integrales de viviendas y un 23,53%, con mejoras de la habitabilidad y las condiciones de uso de la vivienda. Esta confianza también la muestran los colegiados de la región que conocedores de la gran oportunidad que supone para Castilla – La Mancha el cambio de modelo de forma de vivir desde el confinamiento para muchas personas que vivían en grandes urbes, y la oportunidad que supone la llegada de fondos para la rehabilitación de vivienda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inteligencia artificial se suma a la lucha contra la violencia de género, según AIS GROUP AleaSoft: La importancia del almacenamiento y la hibridación de renovables en la transición energética Fundación Adecco lanza la Guía de Comunicación inclusiva y discapacidad PlanRadar ha participado en la construcción del puente Peljesac, la mayor obra de infraestructura de Croacia DEKRA celebró ayer su informe de Seguridad Vial en formato online y presencial