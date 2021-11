La logística de Grupo Cione es referente en formación en el prestigioso Centro de Estudios Financieros Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 12:52 h (CET) El director de operaciones de Cione imparte un curso sobre logística aplicada en la escuela de negocios CEF. José Antonio de Santos forma a los alumnos del Centro de Estudios Financieros, de manera práctica, sobre el diseño de los almacenes y la organización de los mismos, tomando como ejemplo el de la sede central de Grupo Cione en Las Rozas José Antonio de Santos, director de Operaciones de Grupo Cione, lleva unos meses impartiendo un curso superior de Logística y Suply Chain, concretamente centrado en el Diseño de almacenes y su organización, aspecto este en el que Cione es líder del sector óptico en el Centro de Estudios Financieros (CEF).

De acuerdo con la Jefatura de Estudios del CEF, De Santos ha dividido la formación de sus alumnos, en cinco unidades temáticas: Procesos básicos del almacén; diseño o Lay-out de almacenes; costes logísticos asociados a un almacén; procesos de calidad; nivel de servicio y formas de medirlo, ya forman parte del temario, siempre con el soporte de la experiencia de Cione a lo largo de los años en el sector logístico.

Para Santiago Hernández, jefe de estudios del CEF, “como alumno de nuestro MBA de Logística y Suply Chain, José Antonio De Santos nos transmitió la importancia de los procesos logísticos y de digitalización aplicados a la empresa, algo en lo que Grupo Cione es una referencia en el sector óptico”. Fruto de esa relación, alumnos del CEF ya han visitado el almacén de Cione, completamente robotizado, algo a lo que después ha seguido el diseño e impartición de este curso. “José Antonio aporta a los alumnos del CEF el know how de un profesional que nos cuenta por la noche lo que pasa en la empresa durante el día, como un magnífico ejemplo de lo que es el sector óptico. De esta manera, los alumnos se hacen conscientes, de manera aplicada a la empresa, de lo que significa la revolución logística y digital en un entorno como el sector óptico y, en general, de la transformación de la cadena de suministro”, termina el Jefe de Estudios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.