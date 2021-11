Jornadas de CEDERED "Leaders in positive": liderazgo y buenas prácticas de gestión de talento Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 12:56 h (CET) El evento celebrado el 23 y 24 de noviembre online ha contado con la presencia de José María López, Chairman de la Red de Directores de RRHH y CEO de CEDERED La nueva edición de LEADERS IN POSITIVE, organizada por CEDERED esta semana, se ha convertido en lugar de encuentro para los cientos de directivos que conforman la Red de Directores de RRHH. Un encuentro online que cuenta además con directivos de las áreas financieras, de prevención de riesgos, operaciones, calidad y dirección general.

Como apunta José María López, CEO de CEDERED, "tras muchos meses con la gestión de personas y empresas enfocada en las situaciones provocadas por el Covid-19, entendemos que es muy necesario poder compartir encuentros que nos aporten ideas, reflexiones, buenas prácticas y herramientas con una visión práctica, útil y en positivo, que nos ayuden en la gestión de nuestros equipos y organizaciones”,

Ponentes

Inauguró las Jornadas David Martín, viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León destacando el papel fundamental de los directivos en la gestión de organizaciones, “y más aún en estos tiempos tan complejos en los que estamos viviendo, con la apuesta y el apoyo que se ha hecho y se sigue haciendo desde nuestro Gobierno para la defensa y crecimiento de las empresas de la región”.

Se contó con la experiencia de directivos como José Ignacio Alonso, CSS Nordic Head of HR de Celsa; Federico Tresierra, Director de Recursos Humanos de MSD (Merck). También con Guzmán Díez y Francisco Andrés, director de Recursos Humanos de Benteler España y HR Director Division Automotive Region Southern Europe de esta compañía, y Beatriz Blázquez, HR Manager Region Europe de ABC Technologies.

Asimismo, participaron colaboradores de la Escuela de Buen Gobierno para la Dirección de CEDERED, que cuenta con grandes expertos en management, comunicación y competencias de reconocido prestigio nacional e internacional: Javier Fernández Aguado, experto en management y liderazgo, con su ponencia “La relevancia de la coherencia para el liderazgo. De Julio César a Steve Jobs“. Y también Igor González de Galdeano, exciclista profesional y líder del Tour de Francia 2002, compartió su experiencia sobre “Reconstruir equipos tras una situación de crisis”.

Sobre la Red de Directivos de CEDERED

La Red es un foro de Directivos cuyo objetivo es el intercambio de experiencias profesionales prácticas y de calidad. Además se fomenta la participación de éstos y que puedan colaborar entre ellos. Actualmente CEDERED coordina 3 Redes de Directivos: RRHH, PRL y Financieros.

La Red de Recursos Humanos, que impulsa estas Jornadas, nace como un movimiento espontáneo fundado en 1974, a través de un grupo de Directores de RRHH. La intención desde en sus inicios es intercambiar experiencias para una mejor formación y realizar una colaboración entre ellos.

20 años después de su nacimiento, y para dar soporte organizativo y de servicios a la Red, se crea CEDERED como entidad que facilita servicios de RRHH y management a empresas y organizaciones, fomentando acciones de intercambio, formación, desarrollo de talento y aprendizaje, como la Escuela de Buen Gobierno o el Máster on line en RRHH 4.0, entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.