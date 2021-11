Lo crucial de revisar la caldera antes del frío invierno que se avecina según opiniones de Hogar del Gas Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 12:36 h (CET) El invierno de 2021 fue sorprendentemente helado y las previsiones para 2022 no parecen ser mejores, es por ello que asegurarse previamente de que el estado de la instalación y aparatos de aire acondicionado sea óptimo El año de 2021 tuvo grandes protagonistas, y uno de ellos fue la borrasca Filomena, que provocó una tormenta de nieve en la capital como hacía mucho que no se había visto. Si bien es cierto que este fenómeno atmosférico fue un caso totalmente raro y excepcional según los expertos, es aconsejable asegurarse de que la instalación de la caldera y el equipo de calefacción en general estén a pleno funcionamiento, de manera que se esté cien por cien seguro de que no se estropeará en pleno invierno.

Según las opiniones de Hogar del Gas, empresa de instalación y mantenimiento de calderas, es recomendable que la instalación de la calefacción sea revisada como mínimo una vez al año, de manera que un técnico experto haya realizado las pruebas y comprobaciones oportunas que aseguren el pleno rendimiento del equipo. Las instalaciones relacionadas con aparatos de gas requieren un cuidado especial, y es importante que se realice un mantenimiento preventivo de las mismas, de manera que se detecte cualquier tipo de avería o malfunción previo a los meses de mayor frío.

Una revisión que ahorra en la factura de la luz

Con la subida del precio de la luz es recomendable asegurarse que los equipos funcionan debidamente, y esto es especialmente importante en aparatos como una caldera. Ello se debe a que una malfunción de un equipo de estas características puede hacer que consuma mayor energía de la necesaria, por ejemplo al tardar más en calentar de lo que lo haría si funcionara correctamente.

En la misma línea, se recomienda que las habitaciones es debidamente cerradas ya que ello ahorra en consumo energético, de manera que se mantenga el calor y de ese modo se alcance la temperatura deseada en un tiempo mucho menor.

Una previsión de invierno normal para 2022

Los expertos meteorólogos prevén que el invierno de 2022 en España sea normal y corriente, y es que como se ha mencionado previamente la situación del invierno anterior fue algo anecdótico, provocado por un fenómeno que ocurre cada mucho tiempo. No obstante, todavía es relativamente pronto y estas previsiones pueden cambiar en cualquier momento, así que después de tantos sobresaltos a lo largo del presente año no hay mejor opción que la de prevenir por si las temperaturas bajaran en el último momento.

Como recomendación adicional, es aconsejable realizar un chequeo del pronóstico estacional con cierta periodicidad, sobre todo de cara a la planificación de vacaciones invernales.

