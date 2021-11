Transformación de coches a GLP y GNC para conseguir ahorrar en combustible y obtener la etiqueta ECO, con LR Autogas Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 12:49 h (CET)

Una opción cada vez más buscada es la conversión de coches de gasolina a GLP (Gas Licuado de Petróleo) o GNC (Gas Natural Comprimido), tanto para ahorrar combustible como para adecuar un vehículo a los requisitos medioambientales actuales. Además, también es una forma de aumentar la autonomía del vehículo y alargar la vida útil del motor.

La compañía LR Autogas, distribuidora para toda España de los equipos de autogás GLP y GNC de la marca Landi Renzo, cuenta con un equipo con gran experiencia comercial y técnica que brinda soporte en todo lo relacionado con la transformación de los vehículos a autogás, la variante barata y ecológica que permite obtener la etiqueta ECO.

El autogás es ecológico, más barato y seguro El motor de un vehículo con autogás es bifuel, es decir, que funciona tanto con este combustible como con gasolina. Los tanques originales de los coches no se extraen ni se alteran, simplemente se agrega otro en el espacio que ocupa la rueda de auxilio del maletero.

La primera ganancia de incorporar el tanque de autogás es económico: se trata de un combustible cuyo precio es inferior al de la gasolina y el diésel. Esto se debe a que, por sus beneficios para el medioambiente, el autogás cuenta con ventajas fiscales. Convertir un vehículo supone un ahorro de entre el 20 % y el 50 % en combustible y la instalación del kit de autogás es rápida y sencilla. Para ello, se deben invertir alrededor de 2.000 € en el equipo y la mano de obra de un taller especializado.

El uso de GLP y GNC en los equipos que distribuye LR Autogas es completamente seguro. Todo está reglamentado y homologado por estrictas normativas a nivel europeo. Con posterioridad a la colocación del equipo, el vehículo debe ser legalizado en una ITV.

¿Cuáles son las ventajas de convertir un automóvil? Una de las ventajas es que se duplica la duración del motor, ya que los cilindros y los distintos segmentos sufren un menor desgaste. Al contar también con el depósito de gasolina en viajes largos no es necesario preocuparse por dónde repostar el vehículo porque la autonomía se incrementa considerablemente.

Sin embargo, las ventajas fundamentales son económicas y ecológicas. El precio del autogás en España está alrededor de los 0,6 €/l, cuando la gasolina ronda los 1,5 €/l. Después, al ser menos contaminante que el combustible tradicional, permite que los vehículos accedan a la etiqueta ECO. Con ella, se pueden obtener descuentos en impuestos, es posible circular en las Zonas de Bajas Emisiones (por lo general, en los centros de las ciudades) y se consiguen también aparcamientos más baratos.

La conversión de un vehículo a GLP o GNC, mediante los equipos que distribuye una compañía de experiencia probada como LR Autogas, proporciona múltiples beneficios a sus usuarios.

