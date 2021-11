Fernando Alés realiza una introspección psicológica a través de las protagonistas de 'Entre mujeres' Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 12:08 h (CET) El escritor narra en su nueva novela costumbrista la vida de cinco mujeres de diferentes condiciones sociales, profesionales y culturales que se unirán mediante el amor, la traición, la venganza y la violencia El escritor Fernando Alés regresa con más fuerza que nunca con su nueva novela Entre mujeres(editorial Esstudio Ediciones). En esta ocasión, el autor se mete en la piel de cinco mujeres completamente distintas para contarnos la historia de cada una de ellas y revelar quiénes son, sus miedos, sus secretos, sus metas y sus relaciones personales.

El autor maneja con una facultad impecable la construcción de Marisol, Ágata, Maribel, Adela y Paula, las protagonistas de la obra. Las personalidades fuertemente arraigadas a su persona dejan entrever la manera de pensar y de ver la vida que tienen, y que se refleja en el trasfondo social, económico y cultural de estas mujeres, así como en sus edades, como le ocurre al resto de los personajes.

"Las edades son importantes porque marcan la forma de ser de cada uno de nosotros, ya sea por las experiencias personales como por la educación recibida.

El cambio generacional afecta en el sentido de que de una a otra época cambian los modelos educativos y los valores de la sociedad. Esto marca profundamente nuestra personalidad. Tal es así que, por regla general, no tenemos la misma forma de ver las cosas que nuestros padres o nuestros hijos.

No creo que haya más o menos prejuicios que antes. Solo son diferentes según la época que nos toca vivir".

Fernando Alés elabora un hilo narrativo común que une a las protagonistas con perspicacia, y relaciona a las protagonistas mediante relaciones laborales o de amistad que muestran su día a día. El estilo fresco y cotidiano sumergirán a los lectores a las calles de Madrid, donde dejarán de ser meros espectadores para convertirse en un personaje más y vivirán las aventuras junto a estas mujeres.

Las relaciones amorosas que presenta la obra son el vestigio de la realidad actual, donde la diferencia de edad, la toxicidad y las vejaciones se hacen eco, pero también el amor puro que se enfrenta a cualquier obstáculo. Además, el escritor indaga sobre la dicotomía que existe entre la sexualidad afectiva y pasional, y explora los distintos tipos de vínculo sexual que se pueden dar en este ámbito, desde los más normalizados hasta los que todavía son tabú, como el BDSM.

"Considero la sexualidad esencial como parte de la vida siempre que queramos mostrar todos los matices de un personaje, como es el caso. Quería mostrar un abanico de «amplio espectro» en este sentido. Me ha parecido que era abrir una puerta a otras realidades con las que no se tiene que ser afín por conocerlas".

El autor introduce en estos relatos cotidianos temas tan actuales como la violencia de género o la homosexualidad, pero también narra la locura que provoca el amor, con todo lo que ello implica. Los lectores empatizarán con las historias de Marisol, Ágata, Maribel, Adela y Paula y descubrirán por qué se dice que las personas no son de color blanco o negro, sino de distintas tonalidades de gris.

Entre mujeres es un canto a la superación del miedo: el miedo al amor, a la soledad, a la pobreza, al cambio o a dejar atrás el pasado; un canto a las segundas oportunidades y, sin duda, un canto a todas esas amistades que llegan para arraigarse en la vida y permanecen para siempre.

"La amistad según mi criterio está por encima de cualquier otro valor. Incluso en el seno familiar hay que tener esa amistad para llevar adelante tan ardua empresa. ¿Cuántas familias que desconocemos están desestructuradas o enemistadas por esa falta de «amistad»? Esto es un suceso muy habitual en la vida cotidiana".

Ciertamente, una propuesta realista, novedosa y enternecedora que permanecerá en la memoria de todos los lectores que descubran las vidas de estas mujeres.

La novela de Fernando Alés ya está disponible en las librerías para todas aquellas personas que quieran enfrentarse a sus miedos entre mujeres.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inteligencia artificial se suma a la lucha contra la violencia de género, según AIS GROUP AleaSoft: La importancia del almacenamiento y la hibridación de renovables en la transición energética Fundación Adecco lanza la Guía de Comunicación inclusiva y discapacidad PlanRadar ha participado en la construcción del puente Peljesac, la mayor obra de infraestructura de Croacia DEKRA celebró ayer su informe de Seguridad Vial en formato online y presencial