La oferta más interesante en planchas de vapor en este Black Friday según Planchasderopa.com

viernes, 26 de noviembre de 2021, 09:56 h (CET) En esta época del año se ofrecen productos con importantes descuentos en tiendas como Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y otros minoristas Aprovechar a efectuar compras en estas fechas es una decisión acertada. Hay productos con descuentos muy grandes, como es el caso de la plancha a vapor más vendida de Amazon en la actualidad: la Russell Hobbs Steam Glide Professional.

Esta plancha trae consigo una suela cerámica, 2600 W de potencia y la función de autolimpieza tan demandada por los usuarios.

No por nada es la más vendida del marketplace más grande del mundo; cuenta actualmente con 4.5 estrellas con un total de 12.397 valoraciones, lo que la convierte en la mejor valorada del mercado.

Consultando a expertos en estos productos como es el equipo de https://planchasderopa.com, afirman: “Actualmente la Russell Hobbs Steam Glide Professional ofrece en el mercado un producto simple pero confiable, que cumple con todo lo que necesita un usuario promedio. Nosotros la sometimos a pruebas, como hacemos regularmente con este tipo de productos, y la realidad es que rindió muy bien” confirman los propietarios del sitio.

Por otro lado, comentan desde el sitio PlanchasdeRopa.com que este producto ofrece un precio muy competitivo con respecto a la competencia. Por ejemplo, la Philips GC4537/70 se oferta en promedio a 55€, mientras que el modelo de Russell Hobbs se ofrece (normalmente) en los 45€, pero en estas fechas de Black Friday tiene un descuento del 56%, con lo cual el usuario pasa a ahorrarse la cifra de 25€, un descuento muy importante.

Conociendo a la plancha de vapor más vendida

La Russell Hobbs Steam Glide Professional cuenta con 2600 W de potencia, una suela cerámica antideslizante de buena calidad, función de autolimpieza y viene en color blanco y azul. Por otra parte, ofrece un depósito de agua de 300 ML, y un cable de 2 metros de largo.

Vapor vertical

La práctica función de vapor vertical es perfecta para alisar las arrugas de las cortinas o de los muebles tapizados. No hay que desenganchar ni quitar nada: basta con apuntar el chorro de vapor hacia el tejido y esperar a que lo ablande con su acción suave pero constante.

Depósito de agua transparente

Cuando se dispone de poco tiempo o se tiene que hacer frente a un cesto de la ropa lleno, saber cuánta agua queda en el depósito evita que se dañen las prendas y la propia plancha. El depósito de agua es transparente y cuenta con una capacidad de 300 ml y se puede ver de un vistazo si el agua se está agotando.

Asa ergonómica

Que la plancha de vapor sea cómoda es clave, especialmente cuando tienes una gran pila de ropa sucia. El mango de tacto suave es cómodo de sostener, incluso si el planchado se prolonga.

Control variable

Esta plancha le permite controlar el vapor y es ideal para planchar muchos tipos de prendas. Los tejidos pesados o con arrugas largas se pueden limpiar muy bien con el chorro de vapor o con un chorro de agua corto. Los tejidos más delicados pueden tratarse con un vapor más ligero y suave.

Acerca de Russell Hobbs

La historia de la empresa comenzó en 1952, cuando Bill Russell y Peter Hobbs unieron sus fuerzas para transformar las cocinas del Reino Unido. El primer hervidor eléctrico fue una de las muchas innovaciones revolucionarias de Russell Hobbs. La empresa se enorgullece de ser una marca líder de pequeños electrodomésticos en el Reino Unido y su reputación se ha extendido por toda Europa y sigue creciendo en todo el mundo.

