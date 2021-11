Viral y Medio, la página web que ofrece al usuario los vídeos virales del momento Emprendedores de Hoy

El material audiovisual se vuelve viral cuando logra una difusión multitudinaria a través de distintos canales, como redes sociales, WhatsApp, blogs o portales especializados. No se trata de contenidos producidos por los grandes medios de comunicación, aunque a veces estos se hagan eco de ellos.

El portal Viral y Medio selecciona, presenta y publica vídeos virales en distintas categorías y rankings para que sus usuarios puedan acceder fácilmente a este tipo de contenidos y no queden fuera de las últimas tendencias.

Hay algo especial en los vídeos virales que es difícil de describir A menudo, es difícil dilucidar por qué un vídeo se hace viral y tantos otros no. Ese extra que los hace especiales se suele denominar insight, que es la capacidad de entender o empatizar con el consumidor. Las recetas de cocina, las bromas o los consejos para la vida que se hacen populares a través de los vídeos virales poseen, además del contenido en sí, un plus que los hace irresistibles.

En principio, la gran mayoría de estas publicaciones no son diseñadas para su difusión masiva, pero en el camino, algo las acaba haciendo especiales, lo que provoca que los números de las reproducciones se multipliquen y salten a los grupos de amigos, familiares y demás círculos sociales.

A muchas marcas, les gustaría que sus contenidos se volviesen virales, pero muy pocas lo logran. Con la facilidad para publicar contenido que existe en la actualidad, lo que se vive es una era de la espontaneidad, algo difícil de conseguir con producciones profesionales diseñadas hasta el último detalle.

Una gran variedad de temáticas en los contenidos de Viral y Medio Una de las ventajas de un portal como Viral y Medio es que los contenidos se pueden ordenar por temáticas, según el interés de cada usuario. La primera sección que aparece en el menú es ‘top 10’, una categoría que permitirá a los usuarios estar al tanto de las diferentes tendencias del momento.

Dentro de las áreas en las que están organizados los vídeos virales en el sitio web, destacan algunas como ‘tecnología’, ‘remedios’, ‘fitness’ o ‘cocina’. En ‘remedios’, por ejemplo, se puede acceder a contenido que explica cómo se pueden aplicar distintas curas caseras a males comunes. No es que esto vaya a reemplazar la visita al médico, pero bien puede servir alguno de esos consejos para salir de un apuro.

Probablemente, los vídeos más buscados por los jóvenes se encuentren en la sección de ‘virales’, donde hay disponibles una infinidad de bromas pesadas, además de distintas performances de youtubers famosos como Yao Cabrera, Fabri Lemus o Javi Ayul. A su vez, la sección ‘famosos’ provee distintos vídeos virales que muestran el lado B de futbolistas, músicos y actores. Los que sientan curiosidad por saber qué famosas se han sometido a algún tipo de cirugía estética o qué futbolista es simpático con sus fans, deben dirigirse directamente a este apartado.

Los vídeos virales que se pueden encontrar en Viral y Medio son contenidos masivos que se difunden por medios no tradicionales, pero que forman parte ya de la cultura popular y son tema de conversación en reuniones sociales de todo tipo.

