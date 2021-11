El servicio de carillas dentales en la Clínica Paula Vidal Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una sonrisa bonita es una característica muy agradable que todas las personas deben procurar tener. Con este fin, existen distintos tratamientos que dan muy buenos resultados.

Uno de ellos son las carillas dentales, un método que está siendo muy demandado en España sobre todo por las celebridades, por su practicidad y rápida eficacia. En Valencia, la Clínica Paula Vidal, ubicada en Carrer Moran 22, Bajo, en Gandía, es uno de los lugares más reconocidos para someterse a este procedimiento, ya que cuenta con profesionales de gran experiencia y equipos tecnológicos que ayudan a que cada paciente obtenga la dentadura soñada.

¿Qué son las carillas dentales? ¿Para qué sirven? La tecnología ha permitido que la odontología estética ponga a disposición de los pacientes eficaces tratamientos como las carillas dentales para lograr la sonrisa perfecta que toda persona quiere tener, bien sea para sentirse bien consigo mismo o porque sus profesiones lo necesiten, como en el caso de los actores o los modelos.

Las carillas dentales que realizan en la Clínica Dental Paula Vidal son un procedimiento netamente estético para simular desperfectos de los dientes, tales como manchas, desgastes, roturas, torceduras, diastemas, entre algunos otros.

Las carillas dentales son unas láminas delgadas elaboradas con porcelana o composite, según la elección de cada paciente, que se hacen a la medida de cada dentadura y que se colocan en la cara vestibular de las piezas dentales.

La doctora Paula Vidal, especialista en estética dental, con más de 15 años de experiencia en creación de sonrisas, asegura que tres consultas son suficientes para la ejecución de esta técnica, gracias a su destreza en el área y a que cuenta con los equipos y las herramientas más innovadoras para tal fin.

Elegir entre carillas dentales de porcelana o de composite Desde la Clínica Dental Paula Vidal aclaran dudas para todas aquellas personas que desean saber cuál es la mejor opción a la hora de colocarse carillas dentales para lucir una sonrisa de ensueño.

Elegir entre una carilla dental de porcelana o composite es una elección del paciente y el especialista, ya que una es más costosa que la otra. La de porcelana tiene un precio de 350 euros y la de composite 150 euros. Para determinar cuál es el procedimiento más acorde para cada persona, los profesionales de la Clínica Dental Paula Vidal realizan una evaluación exhaustiva de la dentadura. No obstante, los expertos de este centro odontológico resaltan que las carillas de porcelana sobresalen por dos factores: mejor apariencia con respecto a la estética y mayor durabilidad.

Asimismo, remarcan que las carillas dentales de composite son ideales para las personas con bruxismo y, sobre todo, para los adolescentes que aún no tienen una maduración dental y que pueden requerir retirarlas en determinado momento.

Para mayor información sobre las carillas dentales se puede consultar la web y obtener todos los datos necesarios.

