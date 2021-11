​Sí al bilingüismo

La Justicia ha dictado sentencia en contra de la enseñanza únicamente en catalán y a favor del bilingüismo escolar en Cataluña. Me parece una decisión positiva y de sentido común. Estudié en los años 80 y recuerdo que en clase dábamos asignaturas en los dos idiomas: unas materias en castellano y otras en catalán.

El sistema funcionaba a la perfección y no había problema alguno. El bilingüismo de la calle se trasladaba con naturalidad a la escuela. Considero que los políticos nacionalistas, con su intransigencia no permitiendo ni un mísero 25% en español, cometen un grave error. No creo que se acabe el mundo porque nuestros hijos den las Matemáticas en castellano y las Sociales en catalán.

La enseñanza en ambas lenguas es mucho más enriquecedora para el alumno que la inmersión monolingüe solo en catalán. Al fin y al cabo, lo lógico y normal en una sociedad bilingüe es tener una escuela bilingüe.