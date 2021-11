El coste que está produciendo el coronavirus es enorme en términos de vidas humanas y de nuevos brotes y mutaciones del virus, pero también hay un fuerte impacto económico, estimado por el FMI en 4,5 billones de euros para los próximos 5 años.



Los cuellos de botella en la economía mundial son un recordatorio más de que el “sálvese quien pueda” no funciona. La buena noticia es que surgen nuevos tratamientos contra el Covid asequibles y fáciles de administrar y la vacuna de Hipra a punta per a su aplicación. Solo del antiviral desarrollado por la farmacéutica Merk, libre de patentes por acuerdos con ONGs, se distribuirán 10 millones de dosis antes de final de año.

Es el momento de que también los gobiernos de los países ricos apuesten por una estrategia de global. Sin la presión ya de la crisis sanitaria sobre sus cabezas, al menos no tan fuerte como hace unos meses, no hay excusas para no cumplir al menos los compromisos adquiridos.