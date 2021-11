‘Vender en Amazon, hoy en día, tiene un potencial enorme frente a otros canales de e-commerce’, Vicent Ferrer Emprendedores de Hoy

Generando al menos la mitad de las ventas que se efectúan a nivel mundial, el comercio electrónico ha cambiado la forma de adquirir bienes y servicios.

Son incontables las empresas digitales que se encuentran, ahora mismo, ofreciendo su propuesta a través de las distintas plataformas de internet y una de las más conocidas dentro del comercio digital es Amazon.

Con más de 310 millones de usuarios activos y aproximadamente 6 millones de vendedores, Amazon se ha convertido en el mayor portal de ventas a nivel mundial, ofreciendo a los negocios la posibilidad de expandirse a grandes niveles. Vicent Ferrer es consultor de marketing digital y está especializado en el comercio digital, gestionando y enseñando a sus clientes cómo vender en Amazon. El profesional ha contestado a algunas preguntas para clarificar el estado actual de la plataforma de marketplace líder.

La importancia de contar con el asesoramiento de expertos Vender en Amazon parece algo sencillo. En teoría, solo hay que realizar una solicitud de alta a través del Seller Central y, después, la empresa ya puede publicar los productos. Amazon, con el programa FBA, se encarga de preparar y hacer los envíos necesarios para entregar el producto al cliente final.

Ahora bien, es importante entender que dentro de Amazon también existe la competencia. Esto quiere decir que cientos de empresas pueden estar ofreciendo los mismos productos a precios mejores, por eso es importante crear una buena estrategia para posicionar el producto ganador. Las fotografías, los títulos y los textos descriptivos deben estar diseñados de manera que el consumidor elija ese producto y no otro. Por ejemplo, un detalle importante son las palabras clave en el título, puesto que los usuarios suelen buscar exactamente lo que quieren.

Por todas estas razones, es necesario contar con la asesoría de expertos, que tracen una línea clara en las estrategias, las cuales ayudarán a que las ventas en Amazon de cualquier negocio sean un éxito.

¿Por qué vender en Amazon? El mercado digital ha creado nuevos paradigmas en los sistemas de compras, ofreciendo la oportunidad a los consumidores de elegir dónde y cómo quieren comprar. La ventaja de usar un marketplace y no ofrecer directamente un e-commerce es realmente que, en un momento donde el coste de la captación de tráfico se ha disparado, en Amazon se puede usar su tráfico. Amazon, se ha convertido en la plataforma de comercio electrónico más utilizada, por lo que vender en ella presenta una ventaja competitiva que otros portales no alcanzan. Igualmente, aprender a vender en Amazon es fundamental para los negocios, ya que esta empresa cuenta con un mercado internacional perfectamente consolidado y sus productos pueden llegar a cualquier vendedor.

Como Amazon cuenta con su propio sistema de venta digital, las personas que desean vender en esta plataformano necesitan gastar en servidores ni tener conocimientos en programación. Amazon ofrece los recursos digitales y logísticos esenciales para que los negocios puedan incrementar sus ganancias y simplificar sus procesos.

En este contexto, Vicent comenta que es un momento ideal para que negocios tradicionales se abran a Amazon y expandan sus ventas con una barrera de entrada más baja.

