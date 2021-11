El Hospital de Día Quirónsalud Donostia renueva sus acuerdos con el Real Unión Club y el C.D. Bidasoa Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 17:56 h (CET) Isidoro Beltrán de Heredia, Director Comercial de Quirónsalud en el País Vasco, subraya la importancia de apoyar el deporte territorial. El Hospital Quirónsalud Donostia seguirá siendo el centro sanitario preferente para ambos clubs El Hospital de Día Quirónsalud Donostia renueva los acuerdos que le unen con el C.D. Bidasoa y el Real Unión Club. La cita se ha celebrado este mediodía en el Hospital de Día Quirónsalud Donostia y en ella, Isidoro Beltrán de Heredia, Director Comercial de Quirónsalud en el País Vasco, ha señalado: “Nuestro compromiso en el mundo de la salud y el deporte nos obliga a estar cerca de los quipos y disciplinas representativos del territorio en el que estamos presentes, en este caso es un orgullo estar de la mano de dos grandes quipos de la comarca del Bajo Bidasoa”.

Igor Emery, presidente del consejo de administración del Real Unión, ha querido destacar: “El Hospital Quirónsalud Donostia es un centro de referencia con el que venimos trabajando desde hace años. Su predisposición, experiencia y profesionalidad está fuera de toda duda. Desde el Real Unión no podemos más que felicitarnos por la renovación de este acuerdo”.

Por su parte, el presidente del C.D. Bidasoa, Gurutz Aginagalde, también se ha felicitado por la renovación de esta sólida relación: “Se trata de un acuerdo importante para un club como el nuestro y estamos muy contentos de poder contar con Quirónsalud en nuestro proyecto”.

“Si en otras ocasiones hemos destacado la importancia del ámbito médico tanto para afrontar las lesiones, sino en el cuidado del deportista en el día a día, en el último año y medio la implicación de Quirónsalud, a quienes queremos agradecer, y del doctor Jiménez, cuya figura como nexo entre Quirónsalud y nuestro club queremos resaltar, han sido determinantes para adaptarnos a la realidad marcada por la pandemia”, ha explicado el presidente bidasotarra, que ha considerado “vital poder contar con un socio como Quirónsalud”.

Los acuerdos sitúan al Hospital Quirónsalud Donostia como el centro sanitario preferente para ambos clubs, ofrecerá cobertura sanitaria tanto desde el punto de vista de los reconocimientos médicos como la cobertura de las pruebas diagnósticas que se precisen.

