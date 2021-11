Tradingexperto.net, líder y referencia en sistemas de trading algorítmicos en 2021 Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:53 h (CET) TradingExperto es una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector del diseño de sistemas de trading automáticos , gracias a sus avanzados algoritmos se han vuelto a posicionar este 2021 como líderes en el sector gracias a la solidez y eficacia de sus robots de trading Alejandro Velasco, natural de Pozuelo de Alarcón, Madrid, está al mando de tradingexperto.net, junto a su equipo de traders e informáticos llevan más de 15 años en el sector de los sistemas de trading automáticos. Alejandro cursó la carrera de ingeniería informática en la universidad CarlosIII de Madrid, posteriormente paso varios años estudiando en la universidad de Stanford, donde se especializó en trading de alta frecuencia y curso su doctorado.

Alejandro lleva más de 15 años operando y desarrollando sus sistemas algorítmicos más de 15 años obteniendo unos resultados sobresalientes, y desarrollando sistemas tanto para firmas corporativas como clientes Retail. Desde el pasado mes de Enero han decidido dar el salto y comercializar sus robots de trading para todo el mundo, creando un ambicioso proyecto llamado tradingexperto. Para ello Alejandro cuenta con un equipo de 10 personas que le asisten tanto en el desarrollo de sus sistemas de trading automático como en la atención y soporte de clientes, aunque siempre a Alejandro le gusta hablar en primera persona con todos sus clientes, bien sean particulares o grandes empresas. Precisamente uno de los objetivos de tradingexperto es llevar la operativa con sistemas algorítmicos a todo el mundo, es decir democratizar estos sistemas para que cualquier persona se pueda beneficiar de ellos, las ventajas que presentan son enormes, no solo por lo sobresaliente de sus resultados sino además los sistemas automáticos hacen que el trading carezca de emociones, por lo que se elimina totalmente el factor psicológico, que es uno de los factores decisivos en el trading manual. Además gracias a sus convenios con brókers de primer nivel, por ejemplo en tradingexperto son cliente institucional de la entidad Capital Índex, bróker con regulación fca y con una de las mejores ejecuciones de mercado, los clientes se benefician de unas condiciones de trading muy ventajosas, de una ejecución de mercado rápida ECN y con la mejor plataforma del mercado para estos menesteres, MT5 y sobre todo, desde tradingexperto.net facilitan vps gratuito a todos los clientes, elemento que es de una importancia vital a la hora de trabajar con sistemas de trading algorítmico.

El aspecto diferenciador que propone tradingexperto.net es que los clientes solo pagan por sus robots en la medida que estos le procuren beneficios, es decir, que tradingexperto solo gana si los clientes ganan, La fórmula elegida es muy novedosa, y consiste en el alquiler de sus sistemas automáticos por periodos de un año, de esta forma los clientes solo pagan por el sistema si el sistema le hace ganar dinero. Otra de las grandes ventajas es que no existe ningún pago por adelantado y además se puede parar los robots en cualquier momento que el cliente desee sin ningún tipo de penalización ni permanencia. Alejandro y su equipo ponen a disposición de los clientes una gama de sistemas muy variada, lo que lo hace adecuado para todo tipo de público y cartera. De esta forma y tal y como apunta Alejandro no se busca vender el sistema y olvidarse sino que se busca un compromiso a largo plazo con todos y cada uno de los clientes.

Alejandro y su equipo realizan actualizaciones de sus sistemas algorítmicos todas las semanas, para que se mantengan siempre actualizados a las circunstancias y cambios en el mercado, y dichas actualizaciones son gratuitas y de forma automática. La web de tradingexperto es tradingexperto.net, y pueden escribir al email info@tradingexperto.net para solicitar una llamada y más información. Tradingexperto tiene sus oficinas en la calle de Siete Cerros, 23, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

