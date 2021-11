Tarifa móvil low cost con OROC 24, 24 GB de datos y llamadas ilimitadas por 10 € Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

OROC es una nueva operadora móvil virtual (OMV) que pone a disposición de sus clientes servicios de telefonía móvil e internet en España, sustentada en la red de Orange. Esta start-up sevillana ha sido fundada por Rubén Núñez Izquierdo, vecino de Santa Olalla del Cala (Huelva) que, tras más de 10 años en el sector de la distribución de telefonía, ha decidido dar este paso y lanzar su propia operadora móvil.

La nueva compañía ofrece una gran variedad de tarifa móvil low cost, como la oferta que presenta por su lanzamiento OROC24, con 24 GB de datos y llamadas ilimitadas por solo 10 €, precio final con impuestos incluidos. Actualmente, este plan cuenta con una de las mejores tarifas móviles del mercado.

¿En qué consiste el plan OROC24? La empresa de telefonía móvil ofrece una variedad de planes, todos ellos con llamadas ilimitadas, para que sus clientes no se pierdan nada de lo que pasa en el día a día y puedan hablar a todas horas. Entre los planes más competitivos del mercado se encuentra la tarifa OROC24, con una gran relación precio – calidad de servicio.

OROC24 incluye 24 GB de datos y llamadas sin límite a móvil y fijos nacionales, sujetas a política de uso razonable. Además, en el momento que al cliente se le acaban los datos de conectividad no hay cortes. En este caso, la velocidad se reduce sin un cobro extra. Por defecto, superados los datos contratados se seguirá navegando a 32 Kbps.

Además, el plan cuenta con roaming gratuito en la Unión Europea y el envío de la tarjeta SIM es gratuito. El plan OROC24, con 24 GB de datos y llamadas ilimitadas tiene un precio sorprendente de solo 10 € al mes.

Las ventajas de contratar un servicio de OROC Entre los servicios que brinda la compañía se puede destacar la cobertura móvil. En este caso, OROC cuenta con la red e infraestructura móvil de Orange. Todas las tarifas incluyen llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y la modalidad de GB que el cliente prefiera. Por otro lado, para realizar la portabilidad, el cliente recibirá la nueva SIM por mensajería 24 horas después de la contratación. Con un tiempo de espera de solo 48 horas, y después de haber confirmado su recepción, la empresa portará en la madrugada el número del cliente desde el operador actual. Por la mañana, la SIM OROC estará lista para colocarla en el móvil.

Y por último, OROC ofrecela Dual SIM más económica del mercado, por solo 2€ al mes. Esta tecnología permite mantener las condiciones de la tarifa contratada pero utilizando dos teléfonos móviles diferentes. También es posible utilizarla en móvil y tableta, smartwatch o conectar la SIM a un router 4G inalámbrico de forma simultánea.

Uno de los puntos fuertes de la empresa de telefonía OROC es su equipo formado por profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, que brindan una atención al cliente personalizada, sencilla y transparente, y se enorgullecen de fomentar el trato cercano y humano, sin máquinas ni robots. Siempre habrá una persona al otro lado. Es por esto que la marca reafirma: “Hablar es plata, escuchar es OROC. Te ayudamos, te escuchamos”.

