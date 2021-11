El Grupo Schaeffler confirma sus previsiones de resultados para la totalidad del ejercicio 2021 Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:39 h (CET) El volumen de negocios ha aumentado un 15,9% a tipo de cambio constante durante los nueve primeros meses en comparación con el ejercicio anterior (el tercer trimestre de 2021 se ha reducido el 3% en comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior). Fuerte margen EBIT antes de efectos especiales del 9,6% (ejercicio anterior: 4,2%) en los nueve primeros meses (tercer trimestre 2021: 8,2%) La solidez del negocio industrial (margen EBIT del tercer trimestre antes de efectos especiales del 12,4%) compensa la reducción del margen del tercer trimestre en Automotive Technologies impulsada por el volumen de negocios (margen EBIT del tercer trimestre antes de efectos especiales del 4,6%).

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones, de 468 millones de euros, es considerablemente superior al del ejercicio anterior (185 millones de euros).

Se han confirmado las previsiones relativas al margen EBIT antes de efectos especiales (entre el 8 y el 9,5%) y al cash flow disponible, y se esperan ajustes relativos al volumen de negocios en función del mercado.

Se anuncian los objetivos de sostenibilidad.

Schaeffler, proveedor mundial de los sectores de automoción e industria, ha presentado su informe provisional correspondiente a los nueve primeros meses de 2021. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en el período del informe ha ascendido a 10.346 millones de euros (ejercicio anterior: 8.964 millones de euros). El aumento del 15,9% a tipo de cambio constante se debe principalmente a la considerable recuperación en el primer semestre del ejercicio. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de negocios del Grupo Schaeffler ha disminuido un 3,0% a tipo de cambio constante como resultado de una importante reducción de las configuraciones de las órdenes de entrega en la división Automotive Technologies durante este período. El volumen de negocios ha disminuido en todas las regiones, excepto en Asia/Pacífico. A diferencia de los desarrollos de la división Automotive Technologies, las otras dos divisiones del Grupo Schaeffler han registrado un crecimiento del volumen de negocios. El volumen de negocios de las divisiones Automotive Aftermarket e Industria ha aumentado un 8,7% y un 15,8%, respectivamente, a tipo de cambio constante en comparación con el trimestre del ejercicio anterior. El aumento de los precios de las materias primas en los mercados de adquisición, cuyo impacto seguía siendo limitado en los seis primeros meses de 2021, han dificultado todavía más los resultados del tercer trimestre de 2021, en particular los de las divisiones Automotive Technologies e Industrial.

En los nueve primeros meses de 2021, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 994 millones de euros (ejercicio anterior: 376 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 9,6% (ejercicio anterior: 4,2%). Las razones de la mejora con respecto al ejercicio anterior incluyen las economías de escala. La reducción del margen EBIT antes de efectos especiales en el tercer trimestre de 2021 se puede atribuir principalmente a un descenso impulsado por el mercado de los volúmenes en la división Automotive Technologies. El margen EBIT del tercer trimestre antes de efectos especiales ha descendido al 8,2% (mismo período del ejercicio anterior: 9,5%); el EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 272 millones de euros (mismo período del ejercicio anterior: 322 millones de euros).

Los beneficios antes de los resultados financieros, los beneficios (pérdidas) de las empresas participadas por el método de puesta en equivalencia y los intereses e impuestos (EBIT) se han vistos afectados positivamente por 27 millones de euros (ejercicio anterior: -798 millones de euros) en efectos especiales que incluyen la reversión parcial de las provisiones reconocidas para medidas estructurales en el marco de los subprogramas divisionales de la Hoja de Ruta 2025. Sin embargo, los objetivos comunicados en septiembre de 2020 por lo que respecta a la reducción de personal y a la reducción sostenible de los costes se mantienen sin cambios. Las negociaciones con los representantes de los trabajadores ya han concluido en todas las plantas de Alemania afectadas, excepto en una.

Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: "El Grupo Schaeffler ha demostrado su resistencia en un entorno de mercado muy exigente durante el tercer trimestre de 2021. Mantendremos nuestra estricta disciplina con respecto al capital y a los costes, y revisaremos medidas adicionales para hacer frente a los desafíos que siguen creciendo de manera persistente en el cuarto trimestre, principalmente los relacionados con los precios de los materiales".

Descenso del volumen de negocios impulsado por el mercado en Automotive Technologies en el tercer trimestre

La división Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 6.286 millones de euros en los nueve primeros meses (ejercicio anterior: 5.425 millones de euros). El volumen de negocios ha aumentado un 16,1% a tipo de cambio constante, impulsado por los volúmenes, principalmente debido a la baja base de comparación en el primer semestre del ejercicio. El volumen de negocios ha aumentado en todas las unidades de negocio y en todas las regiones durante los nueve primeros meses, siendo la unidad de negocio e-Mobility la que ha generado la mayor tasa de crecimiento a tipo de cambio constante, con un 22,4%. En el tercer trimestre, los crecientes atascos en las cadenas de suministro mundiales, sobre todo en las de los semiconductores, han reducido significativamente las órdenes de entrega de los clientes y han reducido el volumen de negocios en un considerable 12,2% a tipo de cambio constante. Las expectativas del mercado sobre la producción de automóviles para la totalidad del ejercicio 2021 se han ajustado considerablemente a la baja, en particular durante el tercer trimestre.

La división Automotive Technologies ha superado la producción mundial de automóviles en un porcentaje del 6,6% durante los nueve primeros meses, aumentando las previsiones para la totalidad del ejercicio del 2 al 5%. El rendimiento superior representa la cantidad de puntos porcentuales en los que el crecimiento de la división Automotive Technologies supera el crecimiento de la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros. Este resultado se debe a que la región Europa ha obtenido unos resultados inusualmente buenos, del 10,9%.

La división ha registrado un EBIT antes de efectos especiales de 467 millones de euros (ejercicio anterior: 16 millones de euros) en los nueve primeros meses. El margen EBIT antes de efectos especiales ha sido del 7,4% para el mismo período, considerablemente superior al -0,3% del ejercicio anterior. La considerable mejora del margen EBIT antes de efectos especiales en el período del informe se ha visto impulsada en gran medida por las economías de escala durante los seis primeros meses. Las medidas de reducción de costes que se ampliaron el ejercicio anterior también han tenido un impacto positivo.

Automotive Aftermarket registra un crecimiento de dos dígitos del volumen de negocios

La división Automotive Aftermarket ha registrado un volumen de negocios de 1.411 millones de euros (ejercicio anterior: 1.204 millones de euros) en el período del informe, lo que supone un crecimiento del volumen de negocios del 18,3% a tipo de cambio constante.

El volumen de negocios ha aumentado considerablemente en todas las regiones. El aumento del volumen de negocios se ha visto impulsado principalmente por unos volúmenes considerablemente mayores en las regiones Europa y Américas. La región Greater China ha ampliado su negocio de comercio electrónico, lo que ha contribuido en gran parte al crecimiento de la región. El crecimiento registrado en la región Asia/Pacífico se debe principalmente a la recuperación del negocio de servicios de Independent Aftermarket y Equipos originales en la India, en parte debido a la baja base de comparación, sobre todo en el segundo trimestre de 2020.

Estos desarrollos han generado un EBIT antes de efectos especiales de 206 millones de euros (ejercicio anterior: 190 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 14,6% (ejercicio anterior: 15,8%). El descenso con respecto al ejercicio anterior se ha debido principalmente a los mayores gastos en productos.

Aumentan el volumen de negocios y el margen EBIT en la división Industrial

La división Industrial ha registrado un volumen de negocios de 2.649 millones de euros (ejercicio anterior: 2.335 millones de euros) durante los nueve primeros meses representando un crecimiento del volumen de negocios del 14,2% a tipo de cambio constante.

El considerable crecimiento del volumen de negocios durante los nueve primeros meses se ha debido principalmente al aumento de la demanda en las soluciones sectoriales de energía eólica, de transmisión de potencia y de automatización industrial en la región Greater China. Además, la demanda en la Distribución Industrial y la solución sectorial de maquinaria offroad en la región Europa ha comportado unas tasas de crecimiento considerables a partir de la baja base de comparación. Los mercados de las otras regiones también se han recuperado considerablemente. El crecimiento en la región Asia/Pacífico se ha debido principalmente al aumento de los volúmenes en la India, sobre todo en las soluciones sectoriales de energía eólica, vehículos de dos ruedas y maquinaria offroad, así como en la Distribución Industrial. La evolución del volumen de negocios en la región Américas se debe en gran medida al crecimiento de la Distribución Industrial.

La división Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 321 millones de euros (ejercicio anterior: 202 millones de euros) durante los nueve primeros meses, lo que sitúa el margen EBIT antes de efectos especiales en un 12,1% (ejercicio anterior: 8,6%). El mayor margen EBIT antes de efectos especiales en comparación con el ejercicio anterior se ha visto impulsado en gran medida por las economías de escala. Las medidas de reducción de costes que se ampliaron el ejercicio anterior también han resultado eficaces.

Fuerte crecimiento del cash flow disponible

El cash flow disponible ha aumentado a pesar del aumento del capital circulante como consecuencia del crecimiento del negocio. El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones durante los nueve primeros meses ha sido de 468 millones de euros, superando considerablemente el nivel del ejercicio anterior (185 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante el período del informe se han situado en 482 millones de euros (ejercicio anterior: 481 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 4,7% (ejercicio anterior: 5,0%).

Durante los nueve primeros meses de 2021, los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes de efectos especiales han aumentado considerablemente con respecto al ejercicio anterior y han ascendido a 583 millones de euros (ejercicio anterior: 132 millones de euros). El beneficio por acción ordinaria sin derecho a voto para el mismo período han sido de 0,92 euros (ejercicio anterior: -0,79 euros). El Grupo tenía una plantilla de 83.935 empleados a fecha de 30 de septiembre de 2021 (30 de septiembre de 2020: 83.711).

Se confirman las previsiones para la totalidad del ejercicio sobre el margen EBIT antes de efectos especiales y el cash flow disponible

El Grupo Schaeffler todavía espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales entre el 8 y el 9,5% en 2021. El Grupo Schaeffler también prevé un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de más de 400 millones de euros para 2021.

Ahora se espera un crecimiento del volumen negocios del Grupo Schaeffler superior al 7% a tipo de cambio constante en 2021, después de haber previsto un crecimiento superior al 11% en las perspectivas que se publicaron el 26 de julio de 2021. Este descenso se debe a una significativa reducción del volumen de mercado de la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros. El escenario base de octubre de 2021 de IHS Markit actualmente refleja un crecimiento esperado del 0,3% en la totalidad del ejercicio 2021. Las previsiones de crecimiento de Automotive Technologies se mantienen sin cambios, entre el 2 y el 5%. Las previsiones del mercado de la división Automotive Aftermarket se mantienen prácticamente sin cambios. Las previsiones de crecimiento del volumen de negocios de la división Industrial han aumentado, pasando del 9 al 11% al 11 al 13%.

Tabla de previsiones

Centrados en la sostenibilidad

El Grupo Schaeffler anunció sus objetivos de sostenibilidad el 26 de octubre de 2021. A partir de 2040, el Grupo operará como empresa climáticamente neutra. Este objetivo abarca toda la cadena de suministro y viene respaldado por ambiciosos propósitos de sostenibilidad a medio plazo. Las plantas de producción de la propia empresa ya serán neutras climáticamente a partir de 2030.

La utilización de acero procedente de una producción neutra en emisiones de carbono es especialmente importante para este proceso. La asociación a largo plazo con la empresa emergente sueca H2greensteel, que se ha anunciado en otro comunicado, representa un paso importante hacia el objetivo de una cadena de suministro de Schaeffler climáticamente neutra para 2040.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: "Tras un fuerte primer semestre del ejercicio, el Grupo Schaeffler no ha podido evitar el marcado descenso del crecimiento de la producción mundial de automóviles en el tercer trimestre. No obstante, la división Automotive Technologies ha obtenido unos sólidos resultados en los nueve primeros meses de 2021 y ha crecido con mayor rapidez que el mercado. Los fuertes resultados operativos de la división Industrial y la contribución positiva de la división Automotive Aftermarket son particularmente alentadores. Los resultados del tercer trimestre demuestran lo esencial que es para nosotros ser tanto proveedores del sector de la automoción como de la industria".

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

