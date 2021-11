Schaeffler comprará acero verde a la empresa emergente sueca H2greensteel Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:50 h (CET) Schaeffler firma un acuerdo de compra directa con H2greensteel para el suministro de acero verde. A partir de 2025, Schaeffler obtendrá anualmente 100.000 toneladas de este acero, que se produce prácticamente sin CO2. Este pedido de acero verde reduce las emisiones de CO2 de Schaeffler en hasta 200.000 toneladas anuales. El acuerdo es un primer e importante paso para que la cadena de suministro de Schaeffler sea neutra en carbono para 2040 El proveedor de los sectores de la automoción y la industria Schaeffler ha alcanzado un acuerdo con la empresa emergente sueca H2greensteel para adquirir anualmente 100.000 toneladas de acero prácticamente libre de CO2, producido utilizando hidrógeno; el contrato entrará en vigor a partir de 2025. De este modo Schaeffler se convierte en el primer proveedor de alto nivel del mundo que será cliente de esta innovadora empresa emergente. Es un contrato a largo plazo e incluye la entrega de fleje de acero. El acero producido en Suecia no precisa combustibles fósiles y reduce las emisiones anuales de CO2 de Schaeffler c.p. en hasta 200.000 toneladas. El acuerdo es un primer e importante paso para que la cadena de suministro de Schaeffler sea neutra en carbono para 2040. “La compra de acero es de una gran importancia estratégica para Schaeffler,” ha dicho Andreas Schick, Chief Operating Officer de Schaeffler AG. “Procesamos una cantidad significativa de acero y consideramos que se trata de una oportunidad crucial para fomentar la descarbonización. En la actualidad Schaeffler ya confía cada vez más en procesos de producción de acero de bajo CO2 entre sus proveedores. Un elemento esencial también radica en aplicar la economía circular, que queremos implementar de manera consistente.”

H2greensteel (H2GS) fue fundada en 2020 y se propone producir cinco millones de toneladas anuales de acero prácticamente neutro en CO2 desde Suecia para 2030. “Estamos encantados de encontrar un partner global y con experiencia como Schaeffler, que nos apoye en nuestro objetivo de descarbonizar el sector del acero y con el que podamos trabajar para hacer del mundo un lugar más sostenible en el futuro”, ha declarado Henrik Henriksson, CEO de H2GS. En tanto que proyecto de nueva creación, la empresa planifica una nueva planta de acero con producción digital y en red que fabricará “acero verde” en las ciudades de Boden y Luleå. Allí se construyen las primeras acerías en Europa desde hace unos 40 años, junto con unas instalaciones de producción dedicadas en exclusiva a generar hidrógeno. Para producir acero verde se precisa una gran cantidad de energía, que debe proceder de fuentes sostenibles. En el norte de Suecia se dan unas condiciones excelentes para ello. H2GS consigue fabricar acero sin dióxido de carbono mediante la aplicación del método de reducción directa, por el cual se utiliza hidrógeno producido a partir de energías renovables en lugar de quemar carbón, proceso que permite reducir en un 95% las emisiones de CO2 derivadas de los métodos anteriores. El fundador y accionista principal de H2GS es Vargas Holding, un cofundador y accionista relevante del fabricante sueco de células de batería Northvolt.

Klaus Rosenfeld, Chief Executive Officer de Schaeffler AG, ha dicho: “El uso de hidrógeno verde para la reducción directa del mineral de hierro es un componente vital para que el acero sea limpio y sostenible en el futuro. El hidrógeno es una tecnología esencial, así como un área de crecimiento para Schaeffler. En este contexto, la colaboración con H2greensteel es un paso fundamental para que avancemos en el ámbito de la sostenibilidad.”

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

