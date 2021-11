RENFE se sube al tren del entretenimiento con destino a Amazon GAMERGY MAPFRE Edition Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:50 h (CET) La llegada de la operadora ferroviaria proporcionará descuentos en diferentes trayectos, visibilidad de la próxima edición presencial de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition y billetes gratis como premio de uno de los numerosos sorteos que se celebrarán durante el evento RENFE se suma a Amazon GAMERGY MAPFRE Edition como transportista oficial del evento. La cita de esports y videojuegos más importantes del país, que se desarrollará del 17 al 19 de diciembre en IFEMA MADRID, será el nuevo destino al que llevarán los convoyes de la principal operadora ferroviaria española.

Los visitantes de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition dispondrán de una tarifa de descuento para acudir al evento en tren desde diferentes puntos de la península. RENFE Viajeros se compromete a ofrecer a todos los asistentes de la cita gaming un billete de ida o regreso en los trenes, con un 10 % de descuento sobre la tarifa abierta al público en el momento de la compra, en cualquiera de las opciones disponibles (Básico, Elige, Elige Confort, y Premium), excluyendo los posibles complementos que el viajero quiera añadir a dichas opciones. El descuento será válido en todas las clases y trenes de AVE o Larga Distancia en todos los trayectos de recorrido nacional, no siendo acumulable a otras ofertas comerciales.

Billetes gratis

Dentro del evento, se realizará un sorteo del ranking arcade del mundo digital Amazon GAMERGY World en el que RENFE entregará a los ganadores dos billetes de ida y vuelta a cualquier destino AVE o Larga Distancia. Con esta promoción, la operadora ferroviaria da un paso más en su apoyo al ecosistema del mundo de los esports y los videojuegos, no solo con descuentos sino apoyando a los jugadores y visitantes que quieran desplazarse hasta Madrid para asistir a la Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, que después de casi dos años vuelve a su formato presencial en diciembre.

Competición y torneos

Con la llegada de la edición presencial, Amazon GAMERGY MAPFRE Edition será el punto de encuentro de los aficionados al mundo de los esports y los videojuegos donde podrán asistir, entre otros, a las finales de los Master de Rocket League y Clash Royale, en las que los participantes se verán las caras tras varios meses de competición.

El domingo 19 de diciembre a partir de las 14:00 horas se disputará la final de la National League de CS: GO, competición organizada por Gestcant. Además, dicho torneo también traerá varios Opens de VALORANT que se realizarán los días 17 y 18 de diciembre.

Los diferentes escenarios del evento serán los lugares elegidos por los diferentes influencers para animar a sus seguidores y compartir con ellos torneos instantáneos en los que demostrar sus habilidades, participar en actividades musicales o disfrazarse de personajes de ficción (cosplay).

Los esports educativos, también presentes

En la parte educativa, los asistentes encontrarán las competiciones oficiales de esports entre universidades y entre institutos en España, Amazon UNIVERSITY Esports y JUNIOR Esports.

El equipo de Amazon UNIVERSITY Esports sale a la carga con más competición, más variedad de juegos y aún más comunidad. En su stand se encontrarán talleres centrados en la salud de los gamers, ponencias y torneos. Por otro lado, coincidiendo con las finales de conferencias de su primer Split de temporada, se podrá disfrutar de ellas “in situ” en las modalidades de League of Legends y VALORANT, además de las finales del primer split de la nueva Liga ÆTHER.

JUNIOR Esports seguirá apostando por el desarrollo de los valores de convivencia que ofrecen los videojuegos. En Amazon GAMERGY MAPFRE Edition se celebrará el torneo regional de la Comunidad de Madrid de los títulos League of Legends, Brawl Stars y Rocket League. Adicionalmente, se celebrarán torneos abiertos al público de entre 12 y 18 años de Clash Royale y de League of Legends: ARAM.

