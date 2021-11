Las Medianas Empresas Españolas Plus facturan 221.000 millones de euros, el equivalente al 18% del PIB

El segmento de ME+, con facturaciones de entre 50 y 500 millones de euros y cuya toma de decisión está en España, está formando por aproximadamente 1.800 empresas y generan un millón de empleos, lo que representa cerca del 7% de la fuerza laboral del sector privado. Así, Fundación CRE100DO agrupa a más de 100 ME+ que facturan cerca de 16.500 millones de euros y emplean a más de 85.000 personas Fundación CRE100DO, comunidad que promueve la excelencia empresarial y que engloba a las más destacadas empresas del middle market español formado por aproximadamente 1.800 empresas, de entre 50 y 500 millones que tienen la toma de decisión en España, ha presentado las principales cifras y conclusiones de su reciente estudio “La importancia de la Mediana Empresa Española Plus para la economía del país”. Los datos extraídos por CRE100DO muestran el potencial y la fuerza de este segmento de empresas, las Medianas Empresas Españolas Plus (ME+). Así, las ME+ tienen una facturación agregada de cerca de 221.00 millones de euros, lo que equivale al 18% del Producto Interior Bruto.

El segmento ME+ se beneficia de la potencia y escala de las empresas más grandes, combinado con la flexibilidad y el impulso de las más pequeñas. En concreto, estas empresas, además de generar más de un millón de empleos, lo que representa el 7% de la fuerza laboral del sector privado, y de tener una mayor presencia en el sector industrial que la media de empresas españolas (32% vs. 6%), son organizaciones más estables y resilientes; operan internacionalmente, generando a su vez valor a nivel nacional; ponen el foco en la creación de valor a largo plazo y realizan fuertes inversiones en innovación; y, por su distribución geográfica, contribuyen a densificar el tejido empresarial español ya que el 63% de las ME+ se encuentran ubicadas fuera de Madrid y Barcelona frente al 44% del resto de grandes empresas españolas.

Asimismo, estas empresas reúnen las características propias de los nuevos modelos productivos hacia los que la economía nacional debe evolucionar, con empresas de mayor tamaño, productoras de bienes y servicios de mayor valor añadido, más competitivas, resilientes, internacionalizadas y comprometidas con sus empleados, con la innovación, la sostenibilidad y el entorno en el que operan.

Fundación CRE100DO agrupa a más de 100 ME+ que facturan cerca de 16.500 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB, y emplean a más de 85.000 personas. “En Fundación CRE100DO nos centramos en promover la excelencia empresarial, creando una comunidad con las Medianas Empresas Plus más destacadas del panorama nacional con el fin de estimular su crecimiento, su cooperación, dinamizar el crecimiento de la economía española y generar un impacto positivo en la sociedad”, ha afirmado Rafael Vaquero, director general de CRE100DO.

Además, Fundación CRE100DO quiere reivindicar el importante papel que juega este segmento del tejido empresarial español para la reactivación y crecimiento económico de España. Además, Vaquero ha destacado que “con el apoyo y la atención adecuada, las ME+ se pueden convertir en grandes protagonistas del desarrollo de la economía española. Por eso es tan relevante una mayor colaboración público-privada, aspecto fundamental para impulsar el crecimiento y desarrollo innovador de estas compañías con gran potencial. Así, se debe aprovechar a la ME+ como palanca para impulsar la creación de empleo cualificado, aumentar la resiliencia de nuestro sector productivo, desarrollar el sector industrial, potenciar la innovación, el desarrollo sostenible y la digitalización de las empresas. Además, por su ubicación geográfica, la ME+ permite generar un desarrollo económico más homogéneo en nuestro país”.