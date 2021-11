Jardinería Oscar se especializa en la instalación de césped artificial en Barcelona Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:29 h (CET) La empresa de Jardinería por excelencia de Catalunya se especializa en nuevos servicios para sus clientes Óscar Herrera es la empresa de jardinería más importante de Catalunya, actualmente cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y realiza servicios de diseño de jardines, construcción de esos y también mantenimiento.

Cuenta con un equipo especializado en todos los servicios del sector y es por ello por lo que ofrecen un trabajo de calidad a todos sus clientes buscando la excelencia en cada uno de los proyectos que realizan. Además, dan a cada cliente un trato personalizado y asesorándolo durante todo el proceso.

Actualmente se han especializado en la instalación de césped artificial en el área de Barcelona y es que son muchos los clientes que han demandado el servicio en esta localización, por ello el equipo ha decidido formarse más y contratar a nuevos especialistas que puedan llegar a cubrir todos los proyectos que demandan los clientes, ofreciendo así un servicio de calidad y con garantías.

El servicio que ofrecen de instalación de césped artificial es muy completo ya que realizan todo el proceso ellos mismos. La empresa dispone del producto y además hace la instalación al completo. Pero, además, antes de la instalación realizan un estudio para ver cómo quedará el resultado y contemplan las posibilidades que existen para que el cliente elija la que más se adapte a sus necesidades o a su jardín.

Disponen de los mejores materiales del mercado, pudiendo así garantizar al cliente un acabado único y de calidad que no dará problemas en un futuro.

Realizan mantenimiento de jardines a particulares donde podan, plantan, decoran, diseñan y hacen paisajismo. De la misma forma que la empresa ofrece su servicio a otras empresas donde realizan mantenimiento de jardines de espacios corporativos y parques institucionales.

La instalación la realizan expertos que cuentan con años de experiencia, es por ello por lo que la empresa destaca por realizar un trabajo lo más rápido posible, molestando lo mínimo posible al cliente.

Además de realizar la instalación de césped artificial en Barcelona también realizan todos los otros servicios en Viladecans, Gavà y Castelldefels entre otras muchas localidades.

Óscar Herrera trabaja a diario para impulsar su empresa y conseguir cubrir el servicio integral más completo en cuento a mantenimiento de césped artificial y también césped natural.

Si necesitas realizar la instalación de césped artificial no dudes en contactar con ellos vía correo electrónico: info@jardineriaoscarh.com o realizando una llamada al 640 24 18 46. Si se quiere consultar los diferentes servicios que ofrecen no dudes en consultar su página web: www.jardineriaoscarh.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.