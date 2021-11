Ring Teacher, la iniciativa que fomenta que las personas hablen y aprendan inglés Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 15:44 h (CET)

Hablar inglés de manera fluida es la clave para un mejor desempeño tanto académico como laboral. Para soltarse a hablar un segundo idioma como todo un profesional, es indispensable la formación y la práctica constante con un método flexible.

En este sentido, Ring Teacher ofrece un sistema de aprendizaje con clases de inglés por teléfono, especializado en reforzar la parte oral y comprensiva del idioma, ayudando a los alumnos a perder la vergüenza y a ganar confianza a la hora de hablar inglés.

En Ring Teacher todos los profesores son nativos, por lo cual cuentan con la experiencia suficiente para impartir las clases de inglés online de forma profesional y certera, garantizando calidad y rapidez de enseñanza, mediante una metodología de estudio ágil y efectiva.

Aprender inglés mediante un método innovador Con el propósito de impartir clases de inglés mediante un método flexible e innovador nace en 2017 Ring Teacher. Una empresa que ha desmitificado la idea de que aprender inglés es difícil y que se necesita invertir mucho tiempo para aprenderlo adecuadamente. Esto es posible a través de su sistema de aprendizaje online, mediante el cual cualquier persona puede dominar el idioma con tan solo tener a la mano su teléfono celular.

Las clases que imparte Ring Teacher no sólamente ofrecen flexibilidad de horario, sino también se adaptan a las necesidades de cada estudiante. Con este fin, ofrece un test que les permite conocer el nivel del inglés con el que cuenta el alumno. Una vez definido el grado de aprendizaje, el participante ya está listo para escoger y reservar una hora de formación de lunes a viernes entre las 8:00 a 22:00 horas, para recibir sus clases de inglés por teléfono.

Por otro lado, el centro de formación online cuenta con un equipo de 90 maestros de inglés nativos, titulados y con habilidades pedagógicas necesarias para impartir las clases de forma dinámica y divertida. Durante las clases, hacen foco en la fluidez oral, en el vocabulario, la pronunciación y la gramática, de esta manera, el alumno podrá ganar mayor confianza para soltarse a hablar inglés como todo un profesional.

Los alumnos que han tomado las clases de Ring Teacher pueden acceder al panel de la plataforma y visualizar cómo va su evolución y aprendizaje. Este indicador, también le será de gran utilidad al profesor, ya que podrá tener una idea sobre qué habilidades debe reforzar con cada alumno. Así es como la academia online garantiza los mejores resultados posibles.

Reforzar el conocimiento con la plataforma educativa de Ring Teacher Para que las clases de inglés no tomen desprevenido al alumno, Ring Teacher ofrece un conjunto de materiales didácticos para que los estudiantes practiquen por su cuenta y se preparen para su próxima lección.

Las guías de estudio contienen toda la información necesaria para aprender la gramática del inglés y las expresiones populares que enriquecen el vocabulario. Además, tendrán acceso a una serie de audios de conversaciones que ayudarán al alumno a agudizar su oído para entender y hablar el idioma de forma correcta.

Ring Teacher se consolida como una plataforma educativa con un método de aprendizaje innovador, flexible y eficaz, que mejora el nivel de inglés de cualquier persona de manera ágil y sencilla.

