El Buen Capitalista, un libro sobre la nueva economía Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:19 h (CET)

El nuevo capitalismo se ha convertido en un fenómeno trascendental en la sociedad actualmente. De hecho, el hecho de convertir a las empresas en parte de la solución ante situaciones como la contaminación, cambio climático y desigualdad, se ha vuelto muy común.

En este contexto, la responsabilidad social es la propuesta que responde a la necesidad de mantenerse en el mercado y destacar ante la competencia. Con la premisa de guiar a las empresas a este camino innovador y responder a las demandas de los consumidores, nace “El Buen Capitalista.” Del autor José Carlos León Delgado. Esta publicación se desarrolla como una invitación a ejercer el camino responsable y las acciones que conducen a ello, resaltando la labor de las empresas como agentes del cambio.

Responsabilidad social desde la visión de “El Buen Capitalista” “El Buen Capitalista” es un libro de divulgación económica y social, en el que se hace referencia a puntos clave para las empresas en la nueva era. Aspectos como la nueva economía, el cambio de capitalismo y los negocios como agentes de cambio, forman parte de lo que el autor del libro desarrolla para generar una nueva perspectiva en las empresas que les permita mantenerse en el mercado.

Más allá de aspectos lucrativos, el libro se enfoca en la perspectiva de la responsabilidad social, señalando como primer elemento la necesidad del crecimiento empresarial en armonía con el tejido social. Además de la equidad e igualdad en el entorno laboral, o el respeto por los recursos limitados del planeta, entre otros. De esta forma, una empresa que quiera formar parte del nuevo capitalismo debe tener como referente un cambio de perspectiva estructural y funcional. En estos aspectos El Buen Capitalista enfoca su contenido.

José Carlos León Delgado, un autor muy reconocido Como emprendedor, director creativo, profesor y escritor, José Carlos León Delgado es un especialista en marketing y publicidad con amplia experiencia en el entorno empresarial y en los elementos de cambio que requiere el crecimiento de la misma en la sociedad.

Con el objetivo de proponer una perspectiva creativa, innovadora y real de las necesidades sociales en relación con las empresas en la actualidad, José Carlos León Delgado ha escrito obras como “Gurú lo serás tú, Cómo sobrevivir al mundo 2.0”, “La Publicidad me gusta, el marketing más social”, “Change Marketers, La empresa como agente de cambio” o “El Buen Capitalista”.

Esta última representa una mirada al entorno empresarial, enfocado en la nueva estructura social a las que las empresas deben responder para continuar avanzando y posicionarse en el corazón de los individuos y no solo en sus bolsillos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.