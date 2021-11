Un divorcio express de mutuo acuerdo es más barato y rápido evitando enfrentamientos familiares Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 15:22 h (CET)

La mejor forma de salir de un mal momento como es una separación es a través de un acuerdo amistoso que resulte rápido y económico para las dos partes. Es además una ventaja si hay hijos de por medio o vínculos referidos a bienes o deudas.

En este sentido, el despacho de Abogados Cebrián es especialista en divorcio expressde mutuo acuerdoy derecho de familia. Su servicio se orienta a que los clientes ahorren tiempo y dinero durante el proceso de separación, además de evitar el desgaste emocional que significa una ruptura conflictiva.

Divorcio express y amistoso, la mejor vía para afrontar una separación El divorcio amistoso de mutuo acuerdo siempre es la mejor opción cuando un matrimonio ya inevitablemente llegó a su fin. El divorcio express ahorra los procedimientos contenciosos, a los que se llega por problemas de comunicación, ignorancia jurídica o resentimientos emocionales. Afortunadamente no son la mayoría de los casos, ya que en España el 80% de las rupturas matrimoniales son en términos amistosos.

No se trata de un detalle ni de un tema menor. Un proceso judicial largo puede derivar en la pérdida patrimonial de ambos cónyuges, además de perjudicar a los hijos, que son los que más sufren el proceso. Uno de los propósitos de Abogados Cebrián, a través de su método de divorcio barato, es reducir el porcentaje de casos contenciosos, que son los que no tienen beneficio para ninguna de las partes involucradas.

El servicio de divorcio express que ofrece Abogados Cebrián es considerado uno de los más económicos ya que solo cuesta 150 € por cónyuge en caso de que haya al menos un hijo menor de edad o 100 € si se trata de una pareja sin hijos comunes menores de edad. El trabajo de los abogados especialistas del bufete se orienta a conseguir un acuerdo consciente, libre y respetuoso. El precio, sumamente accesible, es el primer paso para llegar a una solución en armonía.

Rapidez y ahorro para acabar con la crisis matrimonial En cuanto al tiempo, la diferencia de un divorcio express es sustantiva. El trámite más rápido es el amistoso notarial, que es inmediato. Después, el divorcio de mutuo acuerdo judicial suele demorar tres meses. El más lento de todos es el proceso contencioso, en el que las partes litigan. Allí no se suele llegar a una resolución antes de los 6 u 8 meses.

En el despacho de Abogados Cebrián se impulsan los acuerdos bajo la forma de divorcio express amistoso en el que no es necesario entrar, valorar ni acreditar la casusa de la separaciónporque, si bien el ejercicio de la profesión es para ellos un medio de vida, la función social del derecho de familia, en el que prima el bien de las personas, es un valor fundamental.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.